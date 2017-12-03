طالب رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف اخوانه الافاضل اعضاء مجلس الامة بالحضور لجلسة اليوم الخاصة بمناقشة اقرار القانون الرياضي الجديد للمساهمة برفع الظلم الجائر على شباب الحركة الرياضية، وقال في تصريح له امس: «اذكر الجميع وخاصة اخواني اعضاء مجلس الأمة الموقرين ان المادة 91 من الدستور اشارت الى انه قبل ان يتولى عضو المجلس اعماله في المجلس او لجانه يؤدي في جلسة علنية اليمين قائلا: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي اعمالي بالأمانة والصدق.

وتابع: اذ ها هو رئيس مجلس الامة قد قام مشكورا بدعوة الحكومة والأعضاء لحضور جلسة اليوم لمناقشة القانون الرياضي الجديد المقدم من وزير التجارة ووزير الدولة للشباب بالوكالة خالد الروضان ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والذين احييهم على جهودهم «المضنية» ولأن الاعضاء اقسموا بالإخلاص للوطن ولسمو الامير والذود عن مصالح الشعب فإنهم مطالبون جمعيهم اليوم بالتسابق لحضور جلسة اليوم من اجل مصلحة الكويت.. أليس الايقاف ظلما جائرا يجثم على صدر شباب هذا البلد والمساهمة برفعه.. أليس جزءا اساسيا من الذود عن مصالحهم؟ لذا فإنني ومن خلال موقعي الرياضي كأحد المتضررين والمكلفين برعاية لعبة كرة القدم اناشد اعزائي وإخواني الافاضل بالحضور والمشاركة بجلسة قد يسجلها التاريخ للحاضرين وللرياضة الكويتية ايجابا.. وقد يضع علامة سلبية غير محمودة على المتخلفين دون عذر، نحن بانتظار قرار اعضاء الامة الذين لا يسعني الا شكرهم جميعا وعلى رأسهم الرئيس مرزوق الغانم لجهوده الكبيرة والوزير خالد الروضان وجميع الأندية الرياضية على تعاضدهم وتفاعلهم مع قضيتنا الرياضية الوطنية.. وبإذن الله سنقول: «كاهو الأزرق جايكم»، بإذن الله.