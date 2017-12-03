عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان مبارك الخالدي - أحمد السلامي

اكتسح القادسية منافسه التضامن بنتيجة 6-1، على ستاد الصداقة والسلام مساء امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد لكرة القدم.

سجل أهداف «الأصفر» كل من احمد الرياحي (10 و82 من ركلة جزاء) والبرازيلي تياغو بيريرا (16 و48) وصالح الشيخ (23) وخالد القحطاني (43)، فيما سجل لـ «ازرق الفروانية» محترفه الاردني فادي عوض (90).

ورفع الفريق القدساوي رصيده الى 7 نقاط محتلا صدارة الترتيب، فيما بقي التضامن على رصيده السابق بـ 3 نقاط. وسيطر القادسية على المباراة بشكل كامل، ودفع مدربه الكرواتي داليبور ستاركيفيتش بجميع عناصره الأساسية باستثناء بدر المطوع لتأخره عن الحضور للملعب وتم الزج بتياغو عوضا عنه في التشكيلة الأساسية.

وافتتح الأصفر التسجيل عن طريق الرياحي الذي تلاعب بالمدافع جاسم كرم ووضع الكرة في الشباك (10).

وعزز تياغو تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد ان حول الكرة التي وصلت اليه من احمد الظفيري الى داخل المرمى (16). وأحرز الشيخ الهدف الثالث اثر تلقيه تمريرة مميزة من تياغو (23)، علما بأن لاعبي التضامن احتجوا على الهدف بأن الكرة لم تتجاوز الخط وكان قرار الحكم عباس الشمري صحيحا. وخرج الشيخ مصابا بعدها، ولعب عبدالله ماوي بديلا له.

واضاف خالد القحطاني الهدف الرابع بعد ان توغل من الجهة اليسرى (43).

وفي الشوط الثاني سجل تياغو الهدف الخامس برأسه اثر كرة عرضية مرسومة من محمد الفهد (48)، وجاء السادس من الرياحي من ركلة جزاء (82).

وقبل النهاية أحرز عوض هدف التضامن الشرفي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (90).

فوز السماوي

وعلى ستاد محمد الحمد تغلب السالمية على النصر بهدفين دون رد. سجل هدفي السماوي عدي الصيفي (9) ونايف زويد من ركلة جزاء (47). وبهذا الفوز ارتفع رصيد السالمية إلى 7 نقاط بالمركز الثاني خلف القادسية المتصدر بفارق الأهداف، بينما بقى رصيد العنابي عند 3 نقاط بالمركز الخامس.

ثلاثية البرتقالي

فاز كاظمة على الجهراء 3-1، واصبح رصيد البرتقالي (6) نقاط، فيما تجمد رصيد الجهراء عند (6) نقاط ايضا. سجل لكاظمة عمر الحبيتر (3و 75)، وجوليانو ميرينيو(58)، وللجهراء محمد سعد(12).

تعادل خيطان مع الساحل

وعلى ستاد التضامن عاد خيطان والساحل الى قواعدهما بنقطة واحدة عقب تعادل الفريقين 1-1. سجل لخيطان فواز المبيليش فيما سجل للساحل ناصر راكان.