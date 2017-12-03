أحمد السلامي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل ورئيس جهاز الكرة حمد الدبوس أن الأوضاع التي يمر بها فريقه حاليا أدت إلى إهدار المجهود الكبير الذي بذل في سبيل بناء فريق قادر على المنافسة حيث أصبح حديث الشارع الرياضي من واقع النتائج والمستويات الفنية التي ظهر عليها خلال منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى.

وقال: الفريق يمر حاليا بظروف قاهرة حيث افتقدنا خدمات العديد من اللاعبين منهم بإصابات أنهت موسمهم ومنهم من يتم تأهيله ومعالجته، حيث بات خارج حساباتنا كل من علي الخياط الذي أصيب برباط صليبي وعباس القلاف الذي يعاني من قطع في أوتار الكاحل وتم وضع 12 غرزة في قدمه ومحمد جاسم أصيب بكسر مضاعف في يده كما تم اجراء عملية جراحية لزراعة شبك لعضلات بطن فهد زويد وهو يحتاج إلى فترة ليلتئم جرحه ويتمكن من العودة بصورة تدريجية إلى الملاعب.

وأضاف: كذلك نفتقد خدمات المحترف الليبي معتز المهدي الذي يحتاج إلى فترة من التأهيل والتجهيز، ومحمد العنزي ومنصور المانع كما افتقدنا خدمات الحارس شهاب كنكوني الذي دخل إلى المستشفى بوعكة صحية ألمت به مؤخرا وأنهينا عقود المحترفين الأجانب الثلاثة تزامنا مع توقف بطولة الدوري.

واستطرد الدبوس في حديثه قائلا: بطولة كأس سمو ولي العهد من البطولات التي نعتز بها ولكن الظروف التي مر بها الفريق أدت إلى انهياره ونحن نحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق فريقنا، حيث بدأنا فعليا في مفاوضة عدد من المحترفين وبلغنا مراحل نهائية معهم وسيتم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خطوط الفريق.