مبارك الخالدي

قرر الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي نقل تدريبات «الاخضر» اعتبارا من مساء اليوم ولمدة شهر الى ملاعب أخرى بسبب بدء اعمال الصيانة لأرضية ستاد صباح السالم.

ومن المقرر ان يجري الفريق اول تمارينه الخارجية في الساعة الـ 6:30 مساء اليوم على ستاد ثامر بنادي السالمية، على ان تتناوب الحصص التدريبية لملاعب اخرى بحسب الجدول المحدد ومنها ستاد محمد الحمد وستاد جابر الدولي.

وفي شأن متصل، أشاد مدرب الفريق العرباوي محمد ابراهيم بفوز فريقه على الشباب 4-2 ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس ولي العهد وتصدر الاخضر لمجموعته (9 نقاط).

وقال إبراهيم عقب المباراة: أعتقد اننا لا نزال بحاجة الى الوقت ولمزيد من الخبرة للاعبينا الشباب، ونجحنا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بالبطولة وهو نتيجة لروح اللاعبين العالية ورغبتهم في العودة بقوة الى المنافسة والظهور بشكل لائق بخلاف ما ظهر عليه الفريق في بطولة الدوري.

وتابع بالقول: كانت النتائج في الدوري دون الطموحات، لكننا حرصنا على تلافي الأخطاء وتصحيحها واستثمار بطولة ولي العهد في إعادة ترتيب الأوراق من جديد والنتائج الى الآن مرضية في ظل تكاتف الجميع والدور الكبير لمجلس الإدارة والجهاز الاداري ووقوفهم مع اللاعبين ودعمهم للجهاز الفني والدليل المؤشر التصاعدي للأداء والنتائج، ما يؤكد ان العربي يمتلك مجموعة من اللاعبين بالفعل بحاجة الى الوقت وبذل مزيد من الجهد للحصول على الخبرة الكافية للاعتياد على الأساسيات والتخلص من الاخطاء.

وعن ملف اللاعبين المحترفين، قال إبراهيم ان كل ما يتم تداوله اجتهادات وقد تكون هناك محاولات من جانب بعض الإداريين لكنها لم تأخذ الشكل الرسمي عبر الجهاز الفني وهو المسؤول عن اختيارات اللاعبين، لافتا الى انه بصفته مدربا سيقوم بدوره عن الاعلان عن فتح ملف اللاعبين المحترفين حال مناقشة الملف بشكل رسمي مع ادارة النادي.

عبدالكريم: عدم تسجيل الأهداف غير مقلق

يحيى حميدان

اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي الصليبخات أحمد عبدالكريم أن التعادل مع اليرموك 0-0، مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس ولي العهد، يعتبر مرضيا بالنسبة للطرفين كون اللقاء شهد تبادلا للأفضلية بين الجانبين رغم أن الفرص لم تكن كثيرة.

وقال عبدالكريم في حديث مع «الأنباء» إن الصليبخات يصل للمرمى في المواجهتين اللتين لعبهما في البطولة حتى الآن ولكنه لا يسجل، مشيرا إلى أنه غير قلق من هذا الجانب، إذ يمتلك الفريق نسبة أهداف جيدة في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وكشف مدرب الصليبخات عن معاناته من النقص بسبب الإصابات أو لظروف أخرى، ومنها ابتعاد مشعل ذياب عن «الاحمر» في الشهرين الماضيين بداعي الاصابة، وهو يتدرب حاليا ولكن لا يمكن الزج به في المباريات بسبب شعوره ببعض الآلام.

ولفت الى غياب عبدالرحمن الجري وفواز العنزي لظروف مختلفة، وكذلك عودة المهاجم دوجري جونيور أخيرا من الاصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأضاف: «لا يفوتني التنويه الى الضغط الذي يعاني منه المهاجم عبدالله صحن للعبه مع فريق الحرس الوطني، وربما جميع هذه العوامل ساهمت في عدم تسجيل الصليبخات للأهداف في المباراتين اللتين لعبهما في كأس ولي العهد».

وأشار عبدالكريم الى أن تركيزه كمدرب ينصب في البطولة الحالية على الاهتمام بالجانبين البدني والفني كون التركيز الأكبر سيكون على المنافسة في دوري الدرجة الأولى.

الفيلكاوي: تعادل اليرموك مع الصليبخات

عادلعبدالعزيز جاسم

قال نائب رئيس جهاز الكرة في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي ان فريقه خسر نقطتين مهمتين في مواجهة الصليبخات أول من أمس بعد أن تعادلا سلبا في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ولي العهد، مشيرا إلى أن الفريق اضاع اكثر من فرصة لكن التعادل يعتبر عادلا بين طرفي المواجهة قياسا على اداء الفريقين طوال شوطي المباراة.

وبين الفيلكاوي أن اليرموك لن يستسلم رغم فقدانه ٥ نقاط وسيحاول التمسك بأمل التأهل حيث يتبقى للفريق ٣ مباريات وهو أمر يمنحنا الأمل من أجل مواصلة العمل نحو تحقيق نتائج ايجابية في المباريات المقبلة.

وأشار الفيلكاوي إلى أن الجهاز الفني منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين بسبب عدم مشاركة اليرموك في الجولة الرابعة من البطولة، مشيرا إلى ان هناك مفاوضات مع اكثر من ناد لخوض مباراة ودية خلال فترة الراحة.