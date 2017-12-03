وجه «كابتن» الازرق في العصر الذهبي النجم سعد الحوطي رسالة للدفع بحل مشكلة الايقاف قال فيها «رسالتي هذه لبعض الاخوان من النواب في مجلس الأمة...الذين وددت من كل قلبي أن أقول لهم وبصوت عال إلى متى السير في الاتجاه المعاكس للموج وتحدي حقيقة الواقع؟ وإلى متى التفكير فيما لايخدم رياضة بلدكم وشعبها الطيب الوفي وشبابها الرياضي.. الذي أنتم منه وفيه؟ سؤالي لكم الم تشاهدوا الحسرة والدموع تنزل من عيون محبي الأزرق لعدم مشاركة الكويت في عدة بطولات حرمنا من التنافس فيها بسبب الايقاف الرياضي؟.. أليس هذا مؤلم من جانب الشعور الوطني..

والإحساس بالولاء والحب والاعتزاز لهذا البلد ومكانته في قلوب اهلها وكل من يعيش على أرضها الطيبة؟ وأوجه كلامي واخاطب بعض النواب الذين مازالوا لحتى الآن مصرين على تعطيل واستمرار الإيقاف الرياضي هل من الممكن ان تشرحوا للشعب الكويتي ما تفسيركم واستماتتكم لمنع رفع علم بلدكم وعودة الكويت للرياضة الدولية والمنافسة فيها مادامت هناك تطمينات وتوافق مع طلبات وقوانين (الفيفا) ويا اخواني النواب نحن امام ابواب مواقف تاريخية من اجل عودة حرية الرياضة الكويتية لعالمها الجميل وشرف التنافس لتحقيق الفوز والانجازات وهذه الجلسة الطارئة اليوم هي ليست فقط تاريخية للرياضة الكويتية بل هي سوف تحدد وتكشف للشعب الكويتي ولكل مخلص من هم الذين يقفون ضد بلدهم ومنهم الكويتيون الذين يقاتلون لنصرة شعوبهم لان اليوم لا عذر لأي كان عندما تعرض المراسلات وتتضح الحقائق في العلن... فيا اخواني النواب الأفاضل الكويت تنتظر الكثير منكم في جلسة اليوم ولقد مرت سنتان مظلمتان عشنا فيهما الكثير من الحزن ومرارة الاسي من الصراعات والخلافات فهل يرضيكم ويسعدكم ان تستمر هذه الحالة بين اهلكم وشبابها؟!

طبعا لا...ولستم أنتم يا نواب الأمة من يتمنى دمار رياضته وعزلها عن الفرحة والبهجة في المشاركة الرياضية في المحافل العالمية...

ولا يمكن ان نصدق ان بعض نوابنا من جاءوا لخدمة وطنهم وشعبهم هم من يحاولون اسقاطه وخراب رياضته..

ونحن اليوم امام إقرار قانون يعيد للكويت هيبتها وسمعتها، وكفاية ما عانيناه وعشناه من الم وجراح وصعاب مررنا بها وكفاية كل ما جرى وخلونا نسترجع ايام الإنجازات والأفراح الرياضية وكلنا يجب ان نتفق اليوم اننا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا ونؤكد للعالم اننا كلنا متضامنون مع بعض لرفع الإيقاف عن رياضتنا وكفاية ما فات ولنبدأ مرحلة جديدة تعيد لنا تاريخنا الجميل ونتعاون جميعا لهدف واحد لا غير...الا وهو...

سمعة ديرتنا ووطننا العزيز، الكويت.... سلمت للمجد..