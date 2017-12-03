يخوض المتسابقان عبدالله الفاضل وراشد الدواس مرحلة الاستعدادات المكثفة لخوض غمار بطولة ملك تايلند الدولية خلال الفترة 7 - 10 الجاري.

وقال المتسابق عبدالله الفاضل انه وزميله الدواس يركزون على تمارين اللياقة البدنية بشكل كبير بسبب الأجواء الرطبة لمنطقة إقامة السباق في مدينة باتايا، لاسيما أن السباق مقسم إلى 4 جولات وكل منى مشارك في فئين وهو ما يتطلب قوة اللياقة والتحمل.

وأثنى الفاضل على دور واهتمام القطاع الحكومي من خلال الخطوط الجوية الكويتية إضافة الى القطاع الخاص ورعاية كل من شركة الخليج للكيبلات والبنك الدولي.

من جانبه، قال المتسابق راشد الدواس إنهم سيغادرون الى البطولة المقامة في مدينة باتايا في تايلند صباح غد، موضحا ان المغادرة قبل البطولة بوقت كاف هدفها تجهيز الدراجات الذي يستغرق وقتا أطول من المعتاد نظرا لاختلاف الطقس بشكل كبير.

وتمنى تحقيق أفضل المراكز وصعود منصات التتويج ورفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي مما فعلها من قبل زميله عبدالله الفاضل ويوسف العبدالرزاق.

يذكر ان المتسابق راشد الدواس قد حقق لقب بطولة العالم ٢٠١٧ التي أقيمت في ولاية اريزونا الأميركية خلال أكتوبر الماضي وذلك في فئة المبتدئين ستوك.