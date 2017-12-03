سيلفرمان سعيد بالحضور ويشيد بمركز الجواد العربي

حمل اليوم الثاني من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربي التي انطلقت على ميدان مركز الجواد العربي «بيت العرب» المربط الرسمي للكويت والتابع إلى الديوان الأميري منافسات قوية في فئة المهر والمهرات بعمر سنة وبعمر سنتين، وسط مشاركة كبيرة من ملاك ومربي الخيل في الكويت.

وتقام البطولة ضمن مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، دعما من سموه لمحبي هذه الرياضة النبيلة التي تخدم قطاعا كبيرا من عشاق هذه الرياضة.

يذكر أن الرئيس الفخري لمركز الجواد العربي «بيت العرب» محمد جاسم المرزوق تمكن خلال ترؤسه لمجلس لأمناء في المركز خلال السنوات الماضية من تحقيق نقلة نوعية كبيرة لهذا المكان المميز الذي لفت أنظار العالم إليه وكان مسار إعجاب محبي هذه الرياضة الجميلة.

وحقق «بيت العرب» منذ إنشائه عددا من الإنجازات والتي ساهمت في تعزيز الدور الثقافي والريادي للكويت على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لاسيما المتعلق منها بالخيل العربية التي تعتبر من العناصر المتأصلة في المنظومة الثقافية والتراثية الإسلامية والعربية.

وأعرب السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سلفرمان عن سعادته بحضور البطولة الوطنية التي تجمع خيولا عربية من مختلف أنحاء العالم وحكاما أيضا من دول أوروبية عديدة، مشيدا بمركز الجواد العربي «بيت العرب» الذي يبهر الزوار في كل عام بالتحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمهرجانات المحلية والدولية التي ينظمها في ساحة العرض المميزة بمقره.

وأضاف السفير سلفرمان في تصريح صحافي على هامش حضوره المسابقات الخاصة بالبطولة الوطنية «توجد علاقة قوية ووثيقة بين الفنون بمختلف أنواعها وأشكالها والخيول لاسيما العربية منها، فهي فريدة وجذابة وتتمتع بسمات مميزة في شكل جسدها وحركتها، فلا عجب أن تكون مصدر إلهام للكثير من الفنانين التشكيليين في العالم، لافتا الى أن الخيل العربية هي جزء وثيق الصلة بالثقافة العربية والتاريخ الاسلامي الأصيل ورياضاتها المختلفة، خصوصا مسابقات الجمال من الأمور المحببة للنفس والتي أدعو الجميع الى الحضور لمشاهدتها والاستمتاع بفعالياتها، متمنيا في ختام كلمته تنظيم فعاليات مشتركة عن الخيول العربية وجمالها بالتعاون مع بيت العرب في الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي من شأنه تعزيز وتوثيق العلاقات الثقافية الطيبة بين البلدين الشقيقين الكويت وأميركا».

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي علاء الرومي عن منح الفائزين في البطولة شبوات مجمدة للفحل «ف الرشيم» من مربط دبي، معربا عن تقديره الكبير لهذه المبادرة المميزة من إمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة والتي تؤكد من جهة قوة الروابط بين البلدين الشقيقين الكويت والامارات، وتنعكس ايجابيا على مستوى وقوة البطولات الوطنية والاقليمية الخاصة بجمال الخيول العربية.

من جانبه، أكد مالك مربط الخميس ومنظم بطولة المنتجين المحليين محمد الخميس أن «بيت العرب» نجح خلال السنوات الماضية في تنظيم بطولات على أعلى مستوى بمشاركة كبيرة من الجياد في مختلف الأعمار.

وبين الخميس أن الدعم الكبير من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد للفروسية كان له بالغ الأثر على مربي الخيل بالكويت، حيث الدعم الكبير الذي شجع الملاك على مواصلة هذه الرياضة المكلفة للغاية.

وبارك مالك مربط الخميس للمربين الذين شاركوا مؤخرا في بطولة العالم التي أقيمت في باريس والحصول على ميداليتين فضيتين وتألق المرابط الكويتية هناك ومنها مربط الخشاب والصفران وأصايل.