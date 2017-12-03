أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف اليوم عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على موافقتهم على المشروع بقانون بشأن الرياضة عقب التصويت عليه في المداولة الثانية.

وأشاد الشيخ أحمد اليوسف في بيان صحفي بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة والتي من شأنها أن تسهم في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.

ودعا الى مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل الشباب الرياضي عقب اقرار قانون الرياضة الذي أكد على شرعية اتحاد الكرة داخليا مشيرا إلى سعي الاتحاد بكل ما لديه من طاقات وامكانات بغية رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية في القريب العاجل.

وكان مجلس الامة قد وافق في وقت سابق اليوم بجلسته الخاصة في المداولتين على المشروع بالقانون بشأن الرياضة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى موافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 48 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا.