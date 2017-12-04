عبدالعزيز جاسم

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي ان أداء السماوي أمام النصر والتغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس ولي العهد ساهم في زيادة اطمئنان الجهازين الإداري والفني بما يقدمه الفريق والذي إن شاء الله لن يخرج دون تحقيق إحدى البطولات الثلاث، مشيرا إلى أن المباريات السابقة أثبتت لنا زيادة خبرة اللاعبين وعدم تأثرهم باللاعبين الغائبين سواء لظروف خاصة أو للإصابة، حيث ظهر السماوي بمستوى مميز طوال شوطين المباراة.

وأشار الخالدي إلى ان السالمية دخل المواجهة بغياب خالد الرشيدي وشقيه فهد وبدر السماك وغازي القهيدي وشاهين الخميس وسعد فؤاد إلا أن أداء الفريق لم يهتز، مشيرا إلى أن القهيدي شعر بشد خفيف وفضلنا إراحته لكنه سيكون جاهز لمواجهة الجهراء في الجولة الرابعة السبت المقبل وهو نفس الأمر الذي ينطبق على فهد الرشيدي وشاهين الخميس، بينما لن يتمكن خالد الرشيدي من المشاركة بسبب إقامة حفل زفافه ومنحه إجازة خاصة، فيما يحتاج بدر السماك وسعد فؤاد لإعادة التأهيل على أن يكونا جاهزين في الجولة الخامسة.

وبين الخالدي ان المجموعة الثانية صعبة لقوة معظم الفرق ومن يتأهل منها يستحق إحراز لقب البطولة مع كامل تقديرنا واحترامنا للمتأهل من المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن حظوظ معظم الفرق بالمجوعة مازالت قائمة، خصوصا ان ترتيب الفرق الأربعة الأولى يتواجد فيه فريقين بـ 7 نقاط هما القادسية والسالمية وفريقين بـ 6 نقاط هما كاظمة والجهراء ومتبقي 4 جولات أتوقع ان يحدث فيها الكثير من التغيير في المراكز.