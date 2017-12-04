يحيى حميدان

أكد مدرب فريق الكرة بنادي النصر ظاهر العدواني انه أجبر على تغيير مراكز عدد من اللاعبين خلال لقاء السالمية والذي خسره «العنابي» 0-2 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد، وذلك بسبب الاصابات. واضاف العدواني في حديث مع «الأنباء» عقب اللقاء: «قبل انطلاق المباراة، قمنا بعمليات الاحماء بوجود 12 لاعبا فقط، وكان هناك أكثر من لاعب يعاني من بعض الآلام، ومنهم المدافع الغاني ايمانويل ايفوري، الذي تم استبعاده من القائمة الاساسية لهذا السبب».

واشار العدواني إلى أن النصر لم يبدأ الشوط الاول بالشكل المطلوب بسبب التغييرات العديدة في مراكز اللاعبين، ولكن تحسن الوضع في الشوط الثاني وحاولنا قلب الموازين لكننا لم نوفق رغم سيطرتنا على الكرة في أغلب الفترات.

وأوضح ان «العنابي» سيتمسك ببصيص الامل في التأهل الى الدور نصف النهائي رغم وجوده بمجموعة صعبة.

وكشف العدواني عن وجود تغيير بشكل مؤكد لأحد المحترفين الاجانب، ومن الممكن أن يتم التوقيع مع محترفين اثنين في حال ارتأينا تعزيز صفوف الفريق قبل العودة الى مباريات الدوري الممتاز والذي يسعى من خلاله الفريق للمنافسة بكل قوة على المراكز الاولى.