أحمد السلامي

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء نواف جابر ان خسارة فريقه أمام كاظمة 3-1 ليست نهاية المطاف ولا يزال الأمل موجودا، حيث ان فريقه يمتلك 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركزين الأول والثاني القادسية والسالمية، حيث يمتلك كل منهما 7 نقاط والفريق تنتظره 4 مباريات أمام فرق القادسية والسالمية والنصر والساحل وهو ما يعطينا مساحة كافية للتحرك من أجل الاستمرار في المنافسة.

وقال: المباراة الأخيرة أمام كاظمة دخل اللاعبين وهم يشعرون بثقة زائدة عن الحد المعقول، حيث ان النتيجة ستبقي آمال الجهراء قائمة، على عكس فريق كاظمة الذي كان خسارته بمنزلة الكرت الأخير له في البطولة، وهو ما دفعهم إلى اللعب باستماتة من أجل انتزاع الفوز، ووقع فريقنا بأخطاء في التمرير فيما تفوق كاظمة علينا من ناحيتي الاستحواذ والتسجيل وحسمت المباراة لمصلحتهم.

وأضاف: نبارك لفريق كاظمة الفوز، حيث أجادوا استغلال الفرص بصورة متقنة، ومنذ بداية الموسم ونحن نعلم جيدا أن فريق كاظمة منظم ولديه القدرة على عرقلة أي فريق يواجهه، وسنعمل جديا من أجل تفادي أخطاء المباراة السابقة ابتداء من تدريبات اليوم التي سيتم الاجتماع مع اللاعبين ومطالبتهم بتقديم مستويات فنية أفضل خلال المباراة المقبلة أمام السالمية لضمان استمرارنا في المنافسة، حيث ان الخسارة والتعادل سيضعف من آمالنا في الاستمرار بذات النهج والمستوى.