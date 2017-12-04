أحمد السلامي

وافق الطبيب المعالج في المستشفى الأميري على خروج لاعب فريق النصر تحت 15 سنة عمر سلمان من المستشفى على أن يعود لمراجعة مستشفى ابن سينا خلال 48 ساعة، وذلك لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للتأكد من سلامته.

وتلخصت الواقعة في سقوط اللاعب عمر سلمان وارتطام مقدمة رأسه بالأرض وفقدانه توازنه وقدرته على التحرك بصورة طبيعية الأمر الذي دفع مدير قطاع البراعم بالنادي سامي الخالدي إلى نقله بسيارته الخاصة إلى المستشفى الأميري والبقاء معه حتى ساعات الفجر الأولى لمتابعة وضعه الصحي.

وكان اللاعب يشارك مع فريقه في مباراة رسمية ضمن منافسات بطولة دوري تحت 15 سنة أمام الكويت على الملعب الفرعي لنادي كاظمة، حيث حصلت الواقعة إذ انطلقت المباراة دون وجود سيارة إسعاف الأمر الذي دفعه إلى نقله بمركبته الخاصة متحملا مسؤولية وقوع أي مضاعفات للاعب أثناء عملية إسعافه ليقوم بذلك بدور مهم استشعره من واقع مسؤوليته في المحافظة على حياة اللاعب.