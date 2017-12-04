يحيى حميدان

أكد مساعد مدرب فريق الكرة بنادي التضامن جمال القبندي أن الفريق يحتاج الى تغييرات كبيرة في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستكون في شهر يناير المقبل وذلك عقب النتائج السلبية التي مر بها في الآونة الأخيرة وكان آخرها الهزيمة أمام القادسية بنتيجة 1-6 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد.

وأشار في حديثه مع «الأنباء» إلى أن إدارة النادي تفكر في التعاقد مع 3 محترفين أجانب إلى جانب الأردني فادي عوض، وذلك لتعويض رحيل الثلاثي البرازيلي، فيما سيتم ضم 3 لاعبين محليين في حال سنحت الظروف لضم المميزين من الأندية الأخرى.

وقال القبندي إن أهداف «الأصفر» الستة جاءت من أخطاء فردية من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي رادويكو افراموفيتش «رادي» يسعى لاستقطاب مدافعين في يناير، وسيكون وضع «العنيد» افضل بعد ذلك.

وأفاد القبندي بأن المباراة المقبلة أمام النصر يوم السبت المقبل سيخوضها التضامن بنفس الأسماء على أن يعود في اللقاء الذي يليه أمام السالمية عقب أسبوعين بعض اللاعبين الأساسيين ومنهم فيصل عجب وفرحان سعد ونتوقع تحسن الأمور قبل العودة إلى الدوري الممتاز.