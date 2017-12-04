يحيى حميدان

أرجع إداري فريق الكرة بنادي خيطان مصطفى عزيز تعادل فريقه مع الساحل 1-1 مساء اول من امس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد، إلى الظروف التي يمر بها «الأحمر والأسود» ومنها الإصابات التي تسببت في غياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

وقال عزيز لـ «الأنباء»: «هناك أكثر من لاعب شارك رغم شعوره بالألم، ومنهم المحترف البرازيلي ليما، الذي تحامل على إصابته وشارك حتى الدقيقة 70 رغم انه لم يظهر بالشكل المطلوب، كما ساهم طرد اللاعب عبدالله عشوان بعد تلاسنه مع زميله المحترف رحيم نصار، في تعقيد الأمور علينا وكنا قريبين من تلقي الهزيمة لولا تألق الحارس احمد الدوسري وبقية زملائه في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء».

وبين عزيز ان خيطان يفاوض عدة لاعبين آسيويين ومنهم لاعب أسترالي وآخر سوري وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد ان المباراة المقبلة لخيطان أمام القادسية ضمن الجولة الرابعة من ذات البطولة تعتبر صعبة للغاية بالنسبة للفريق، كونه سيواجه خصما قويا ومرشحا للحصول على اللقب، مشيرا الى أن «الأحمر والأسود» دائما ما يلعب أفضل مبارياته أمام الفرق الكبيرة والثقة موجودة في اللاعبين لتقديم أداء طيب.

وأشار عزيز الى أن خيطان ينتظر عودة الغائبين احمد سمير ويوسف مطر في الفترة المقبلة، فيما سيفتقد الفريق كذلك لجهود عشوان أمام القادسية بسبب البطاقة الحمراء.