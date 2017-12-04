مبارك الخالدي

أشاد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة عبدالحميد العسعوسي بالأداء العالي للاعبي فريقة والذي تكلل بالفوز على الجهراء 3-1 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كاس ولي العهد، وقال تفوقنا في المباراة من حيث الأداء واللعب والنتيجة، وذلك بسب الدافع بضرورة العودة للمنافسة على حجز احدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

وأضاف: أدركنا قبل المباراة أن التفريط في النقاط لن يكون في صالح الفريق وعليه التزم اللاعبون بالخطة الموضوعة كما ساهم الهدف المبكر في رفع معنويات اللاعبين والحفاظ على التقدم، مشيرا إلى أن الحظوظ مازالت قائمه للجميع.

وعن أوضاع الملف الخاص باللاعبين المحترفين، قال العسعوسي إن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماع إدارة الفريق مع مجلس الإدارة، كما أن اللاعب البرازيلي جوليانو فرنانديز سيرحل بناء على طلبه وذلك لظروف عائلية.

وأشار إلى أن البرازيلي جولسون دياز في طريقة للمغادرة لعدم اقتناع الجهاز الفني في مستواه بعد أن حصل على الفرصة كاملة.