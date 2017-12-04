ناصر العنزي

تكرر عدم حضور بدر المطوع وتأخره عن الموعد المحدد للاجتماع الفني للمباراة اكثر من مرة وآخرها في مباراة فريقه أمام التضامن في مسابقة كأس سمو ولي العهد أول من أمس وفاز بها الأصفر «١/٦»، واستبعد المدرب داليبور ستاركيفتش المطوع من قائمة المباراة ما أثار غضبه وغادر ملعب المباراة.

تأخر المطوع حدث اكثر من مرة وربما لطبيعة عمله لكنها ليست مبررا لتصرفه حيث يرفض أن يكون خارج التشكيلة كما حدث في مباراة التضامن الأخيرة، وعليه ان يتقبل قرار المدرب كي لا تنسحب تصرفاته على بقية اللاعبين الشباب داخل الفريق حيث يرونه قدوة يتطلعون لتحقيق ما حققه من نجومية.

مدير القادسية عبدالله الحقان قال ان عقوبة المطوع من عدمها راجعة للجهاز الفني، وأضاف: لا تجعلوا من حادثة بدر المطوع حدثا «قصة وسالفة» للقنوات الرياضية، وما حصل يحدث في كل الأندية ولا تركزوا على القادسية وحده.

الشطي: الصدارة تُثبت تطور مستوانا

عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي إن الفوز على التضامن 6-1 في الجولة الثالثة من كأس سمو ولي العهد وتصدر المجموعة الأولى يدل على أن الفريق يسير في خط تصاعدي ويتطور من مباراة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات اليومية ليومين على أن تستأنف غدا.

وبين الشطي أن الثلاثي مساعد ندا ومحمد خليل وفيصل سعيد سيتدربون بشكل طبيعي لكن مشاركتهم في مواجهة خيطان المقبلة في الجولة الرابعة ستكون بيد الجهاز الفني، مشيرا إلى أن عبدالعزيز المشعان وسيف الحشان هما الغائبان الوحيدان عن المواجهة بسبب الإصابة حيث يحتاج المشعان إلى فترة لا تقل عن اسبوعين للعودة مجددا.

وأشار الشطي إلى فترة غياب قائد الفريق صالح الشيخ لم تتحدد بعد حيث يعاني من إصابة في الانكل وننتظر الفحوصات الطبية لتأكيد فترة الغياب أو الراحة.