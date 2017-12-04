اختتم مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إثر انتهاء بطولة جمال الخيل للسلالات المفتوحة وهي الثانية في المهرجان.

وشهدت البطولة، التي استمرت منافساتها ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 370 جوادا عربيا أصيلا، علما أن المهرجان الذي ينظمه مركز الجواد العربي (بيت العرب) انطلق في 17 نوفمبر الماضي بإقامة بطولة جمال الخيل المصرية التي شهدت بدورها مشاركة 214 جوادا.

وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في تصريح للصحافيين عقب حضوره ختام المهرجان ممثلا سمو ولي العهد أن الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذه الرياضة والذي يتجسد برعاية المهرجانات الكبرى لجمال الخيل له عظيم الفضل بتطور هذه الرياضة العربية الأصيلة وزيادة عدد هواتها بشكل لافت.

وقال الروضان ان المنافسات اتسمت بالقوة والحماس لاسيما في النهائيات في ظل تفاعل جماهيري مميز ووسط مستوى جمالي مميز من الجياد المشاركة.

وأشاد بالتنظيم المميز من «بيت العرب» للمهرجان من شتى النواحي لاسيما في تأمين طاقم تحكيم دولي على أعلى مستوى، مبديا إعجابه بالمشاركة الواسعة من مربي الخيل في كلتا البطولتين ما أسهم بنجاح المهرجان.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج المهرة «رشيدة الخشاب» لمالكها مبارك الخشاب بلقب مسابقة أجمل فلوة لعمر سنة فما اقل، في حين أحرز المهر «ذهب النادران» لمالكه حبيب العازمي لقب منافسات أجمل فلو المخصصة للعمر نفسه.

وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) فازت المهرة «سلطانة العرجاء» لمالكها عبدالعزيز الشريعان بالمركز الأول، بينما أحرز الجواد «صفوان نيار» لمالكه عبداللطيف الكندري المركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات).

وتوجت الفرسة «دي عايدة» لمربط العرين بلقب فئة الأفراس وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر، بينما فاز الجواد «أصايل شمايل» لمالكه خالد النغيمشي بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر.