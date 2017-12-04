تنطلق في الساعة 3 عصر اليوم منافسات الاجتماع الخامس لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية للموسم الحالي بمشاركة 69 جوادا على 6 أشواط، يتنافسون على الكؤوس المقدمة من «بيت العرب»، ومبرة المرحوم مبارك الحساوي، والمرحوم إبراهيم بورسلي، وأحمد أبو شيبة.

وتتجه الأنظار الى الشوط الخامس لجياد مختلط «كلاس 2» على مسافة 2400 متر (ميل ونصف) على كأس المغفور له المرحوم إبراهيم بورسلي بمشاركة 14 جوادا والتي تقام للموسم الثاني على التوالي بدعم من أسرة المغفور له إبراهيم بورسلي.

وفي الشوط السادس، يتنافس 15 جوادا على الكأس مبرة المرحوم مبارك الحساوي على مسافة 1600 متر (ميل) لجياد مبتدئات.

وتتنافس 10 جياد مختلط في الشوط الرابع على مسافة 1400 متر (7 أثمان) على الكأس المقدم من أحمد نايف أبو شيبة، ويتنافس 15 جوادا في الشوط الثالث على مسافة 1400 متر(7 أثمان) على كأس مركز الجواد العربي «بيت العرب» المربط الرسمي للكويت لجياد مختلط للخيل العربية الأصيلة نتاج محلي دماء مصرية.

وفي الشوط الأول تتنافس 10 جياد من المختلط على مسافة 1000 متر (5 أثمان)، و5 جياد مختلط أفراس كلاس 3 على مسافة 1800 متر (9 أثمان).

من جانبه، قال مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية عميد إسطبل الدعية الشيخ عبدالله السلمان في تصريح صحافي «شكرا لكل الداعمين لسباقات النادي وهم: مركز الجواد العربي ومبرة المرحوم مبارك الحساوي والمرحوم إبراهيم بورسلي وأحمد أبو شيبة».