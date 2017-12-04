عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي يحيى حميدان - أحمد السلامي

أكد رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ احمد اليوسف صوابية القرار، فيما أجمع عدد من رؤساء الأندية الرياضية لـ«الأنباء»، على أهمية القرار والموافقة عليه لصالح الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، وان يتم رفع الإيقاف قريبا لاسيما ان اليوم ستجتمع لجنة الاتحادات الوطنية في «فيفا» في زيوريخ.

وقال اليوسف في بيان له امس: كان الفصل، فكنتم ممثلي الأمة خير من تحمل الأمانة فكنتم الأوفياء لقيادتنا الرشيدة وللوطن الغالي، لقد صوتم ضد الظلم الذي خيم على صدور الشباب والرياضيين وكنتم على العهد باقين، تعملون بكل وفاء وإخلاص للكويت ولشباب الكويت، ومازلتم على الحق ظاهرين لا يثنيكم عن عزيمتكم من خذلكم من المطبلين والمفسدين فكان قراركم وقفة عز ومجد لهذا الوطن، ووسام فخر للشباب والرياضيين يتقلدونه على صدورهم، فالشكر والاعتزاز لقراركم وموقفكم التاريخي لصالح شبابنا الذي حرم من تمثيل وطنه في المحافل الرياضية بسبب الإيقاف الجائر الذي جثم على نفوس الجميع.

وأضاف: ما حدث في السابق صفحة وطويت وعلينا أن نعمل للمستقبل من أجل الشباب الرياضي فبعد إقرار قانون الرياضة الذي أكد على شرعية اتحاد الكرة داخليا سنسعى بكل ما لدينا من أجل رفع الإيقاف في القريب العاجل، إننا اليوم كمسؤولين وقيادات رياضية وشبابية يحق لنا ان نعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل من بذل جهدا متواصلا من أجل انصافنا ورفع الظلم عنا، فاسمحوا لنا بأن نرفع إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان على رعايتهما الأبوية ودعمهما السامي لمسيرتنا الرياضية والشبابية ولا يسعنا إلا ان نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة والحكومة الرشيدة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د.حمود فليطح لهذا الموقف التاريخي برفع الظلم عن الشباب والرياضيين والذود عن مصالح الشعب، مؤكدين للجميع أننا سنظل أوفياء مخلصين للكويت قيادة وحكومة وشعبا وأن نواصل مسيرتنا من أجل رفعة وتقدم الكويت وتعزيز سمعة ومكانة الكويت في المحافل الرياضية.

المرزوق يهنئ

بدوره، قال رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق: «نهنئ كل الرياضيين بإقرار القانون وعسى ان نفرح قريبا برفع الإيقاف عندما يعرض الملف الكويتي في «فيفا» بحسب وعود وكتب المنظمة الدولية وان تزال الغيمة السوداء التي ظلت جاثمة على صدر الرياضيين سنوات.

وأضاف نشكر الحكومة ومجلس الأمة وكل من ساهم في اعداد وإقرار هذا القانون ولكل الرياضيين والجماهير المحبة للرياضة ‏‫وإن شاء الله تعود رياضتنا كما كانت وافضل لرفع اسم الكويت في مختلف المحافل الدولية.

الشمري: خطوة متقدمة

من جهته، تمنى رئيس مجلس ادارة نادي الجهراء دهام الشمري ان يساهم إقرار القانون الجديد في رفع المعاناة عن النشاط الخارجي للكرة الكويتية.

وقال: إن الرياضة الكويتية بشكل عام كانت بحاجة الى قانون وتشريع شامل ومتطور يحقق النقلة النوعية التي كنا نأملها منذ وقت طويل، فالكويت رائدة في كل المجالات ومنها الرياضة لكنها عانت كثيرا في السنوات الأخيرة ربما للقصور في التشريعات الحديثة وهو ما نأمله من اقرار هذا القانون المؤمل منه معالجة الكثير من السلبيات التي عانت منها الرياضة الكويتية، ومنها كرة القدم التي تطورت بشكل مذهل في كل أنحاء العالم.

وأضاف أملنا كبير في ان يساهم هذا القانون برفع الإيقاف وان يعود الأزرق كما كان وأقوى في مشاركاته الخارجية، ولا ننسى ان نشكر كل من ساهم في إعداد التشريع، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة وزميليه في اللجنة التشريعية والحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، وكل المجاميع الشبابية التي واصلت العمل بجد واجتهاد لمصلحة الرياضة والرياضيين.

الخليفة يشكر

قدم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة الشيخ علي الخليفة شكره الجزيل الى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لحضورهم جلسة إقرار قانون الرياضة وهو ما يعتبر فاتحة خير في اتجاه رفع الإيقاف وعودة فرقنا للمشاركة في البطولات الخارجية.

وقال الخليفة ان جهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان كانت كبيرة ويشكرون عليها، مشيرا الى أن الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على القانون الجديد تعتبر رائعة ونتوقع رفع الإيقاف قريبا.

الكاظمي مرتاح

عبر رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي عن ارتياحه نظير إقرار القانون الرياضي الجديد عبر مجلس الأمة والذي جاء متماشيا مع آمال وتطلعات الشارع الرياضي والذي سيساهم بشكل كبير في تطوير الوضع العام الأمر الذي ستكون له نتائج إيجابية خلال المستقبل القريب.

وقال: نحن ندعم كل ما من شأنه رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي المحلي وعودة منتخباتنا الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية إلى المشاركة دوليا بعد أن غبنا عن المحافل الدولية خلال الفترة الماضية، وسنستمر في مواصلة دعمنا لإنجاح هذا العمل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، خاصة أننا لمسنا تكاتفا حكوميا ونيابيا يعمل بجدية من أجل تحقيق الحلم المشترك في عودة النشاط الرياضي الخارجي.

وختم الكاظمي حديثه قائلا: من خلال متابعتي لجلسة مجلس الأمة ومطالعتنا للقوانين التي أقرت لمست وجود الكثير من المواد الهادفة إلى تطوير الوضع الرياضي بتحويلها من هواية لإشغال وقت فراغ الشباب إلى صناعة أسوة ببقية الدول المتطورة رياضيا.

الدبوس: قانون للتطوير

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس بإقرار مجلس الأمة القانون الرياضي عبر مداولتين والذي يهدف إلى إصلاح الوضع الرياضي وتطويره قائلا: القانون الرياضي الجديد يحمل في طياته الكثير من المواد التي ستساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة وإحداث نقلة نوعية في حال تم الالتزام بمواده وتطبيقها بالصورة المطلوبة.

وقال: القانون أعطى الجمعيات العمومية حقها في ممارسة دورها بصورة ديموقراطية ومنها أحقيتها في إقرار أنظمتها الأساسية وتكون «العمومية» هي المرجعية ولها الحق في الرقابة الإدارية على الهيئات الرياضية على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نظام استرشادي غير ملزم للهيئات الرياضية.

وأضاف: من ابرز الإيجابيات التي جاءت في ضليعة مواد القانون منح التفرغات الرياضية بقانون ملزم واعتماد تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي وتفعيل دور النشاط المدرسي وهي كلها مواد قانونية تساهم بشكل كبير في جعل البيئة الرياضية أكثر صحة وخصوبة.