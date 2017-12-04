أحمد السلامي

أبدى الرئيس الفخري لنادي القرين أحمد الشحومي تفاؤله بعد إقرار قانون الرياضة الجديد قائلا: لنتفاءل خيرا ولنعمل على دعم الحكومة والمجلس في مساعيهم الهادفة إلى رفع الحظر عن النشاط الرياضي خارجيا، فهناك مساع جادة تهدف إلى معالجة المشكلة بصورة إيجابية وتعيد لمنتخباتنا الوطنية وفرقنا المحلية أحقيتها في المشاركة الدولية.

وقال: من واجبنا كرياضيين أن نعمل على دعم أي مشروع من شأنه رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، وعلينا أن نتكاتف من أجل تحقيق المصلحة العامة، ونحن جميعا مطالبون بالمشاركة الفعالة في سبيل إعادة الروح إلى الرياضة والعمل على تطويرها فما يهمنا في نهاية المطاف هو أن يعود العلم ويرتفع في المحافل الدولية ليحتفل لاعبونا مع كل إنجاز يحصدونه وهم يفتخرون بعلمهم يرفرف فوق رؤوسهم.

وأضاف: الشارع الرياضي بصورة عامة يتوق شوقا لعودة مشاركة المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية وكذلك لدينا فرق تتطلع هي الأخرى لأن تحظى بفرصتها في المشاركة خارجيا وتمثيل البلاد على كل الأصعدة، وسنتان من المنع حرمتانا جميعا من مشاهدة «الأزرق» دوليا.