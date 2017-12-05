مبارك الخالدي

استكمالا لمشاريعها الهادفة لإحداث نقلة نوعية في العمل الرياضي، تعكف الهيئة العامة للرياضة على إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل اللاعبين المنتسبين للأندية الرياضية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، واستفادت الهيئة من قاعدة البيانات العريضة لديها والتي قامت على جمعها وتفريغها إدارة الأندية والهيئات الرياضية بالهيئة على مدار عام.

وكانت الهيئة قد أعلنت قبل أيام عن قرب انطلاق أول مشاريعها الإلكترونية والمتمثل بتجديد عضويات الانتساب إلى الجمعيات العمومية آليا، استنادا إلى قاعدة البيانات لديها، ومن المتوقع أن يخدم المشروع الأخير عملية الانتخابات للأندية، التي يجري الإعداد لها على قدم وساق في انتظار الإعلان عن موعد إقامتها قريبا.