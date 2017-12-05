قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها الأخير توقيع غرامة مالية قدرها 100 دينار على لاعب الجهراء عبدالرحمن خالد الشمري مع توجيه إنذار له، وذلك لما بدر منه في مباراة الجهراء والسالمية في دوري VIVA للدرجة الممتازة.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على مدرب التضامن يوسف دابس قدرها 200 دينار مع توجيه إنذار له، بالإضافة إلى إيقاف لاعب الفريق تركي المطيري مباراتين وتغريمه 200 دينار، وذلك لما بدر منهما في مباراة التضامن والكويت لدوري الشباب.

وعاقبت لجنة الانضباط لاعب كاظمة سعد مبارك بالإيقاف مباراة وتغريمه 100 دينار، إلى جانب تغريم مدرب الفريق عبدالوهاب الهرابي 100 دينار، وذلك لما بدر منهما في مباراة كاظمة والعربي في دوري الأشبال.

وغرمت لجنة الانضباط مدرب التضامن سالم أمان 500 دينار مع إيقافه 5 مباريات، وذلك لما بدر منه تجاه حكم لقاء التضامن والسالمية في الدوري العام للصالات، كما غرمت إداري نادي كاظمة محمد عباس 100 دينار وحرمته من مرافقة فريقه مباراة، لما بدر منه في لقاء كاظمة والعربي لدوري الشباب للصالات.