مبارك الخالدي

انتقلت عدوى الانسحابات بداعي النقص العددي للاعبين إلى دوري الشباب لتحت ١٩سنة بعد أن شهدت منافسات الجولة العاشرة منها والتي أقيمت مساء أول من امس قيام حكم مباراة فريقي الجهراء وخيطان بإنهائها بعد مرور خمس دقائق من بدايتها بسبب النقص العددي للاعبين ما افقد المباراة نصابها القانوني، وكان خيطان قد دخل المباراة بـ٧ لاعبين بسبب النقص العددي للاعبين لكن احدهم خرج بداعي الإصابة بعد دقائق من انطلاق المباراة لينهي الحكم المباراة بسبب النقص العددي، وبفوز الجهراء ارتفع رصيده إلى ١٣ نقطة.

وحافظ القادسية على صدارته لفرق المسابقة بعد تخطيه عقبة التضامن ٢-٠ ليصل الأصفر إلى النقطة الـ ٣٠، فيما تجمد رصيد الخاسر عند النقطة الـ ١٦.

وفي مباراة مثيرة، تمكن الكويت من الإطاحة بفريق النصر بنتيجة ٣-١ ليتمسك الأبيض بالمركز الثاني (٢٧ نقطة)، فيما تراجع العنابي إلى المركز الرابع (٢٢ نقطة) وواصل الساحل زحفه نحو المقدمة بعد الفوز على فريق الشباب ١-٠ ليقفز إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر (٢٢)، وفاز السالمية على الفحيحيل ٢-١، والعربي على الصليبخات ٣-١، وتعادل كاظمة مع اليرموك 2-2.