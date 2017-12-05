تأجيل مباريات الأربعاء بسبب القمة الخليجية

يحيى حميدان

حقق الكويت فوزا كبيرا على حساب اليرموك بنتيجة 63-20 مساء أول من أمس في انطلاق منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة السلة وذلك ضمن المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا فوز النصر على الشباب 72-61.

وشهدت نهاية لقاء النصر والشباب مشادة بسيطة بين لاعب الاول غالب ايمن ولاعب الثاني سعد عبدالمنعم، لينزل شقيق اللاعب الثاني مصطفى عبدالمنعم وهو يلعب في الكويت ليزيد الأمور تعقيدا بعدما تعدى على نبيل وقام بدفعه في تصرف مرفوض منه، ليقوم مراقب المباراة عبدالرزاق سليمان بكتابة تقرير حول ما قام به مصطفى وتحويل الموضوع إلى لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين.

إلى ذلك، قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة تأجيل المباريات التي ستقام يوم غد الأربعاء بسبب انعقاد القمة الخليجية في البلاد وارتباط بعض لاعبي الأندية بأداء واجبهم العسكري.

وفي شأن آخر، افتتحت مساء أول من أمس دورة الحكام المستجدين في مبنى عبدالله السالم لإعداد القادة بحضور نائب رئيس اللجنة المؤقتة الشيخ علي الخليفة وأمين السر هيثم بارون، وحاضر كل من أحمد العصفور وسالم الهزاع.