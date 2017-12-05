عبدالعزيز جاسم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم في برقان والذي يقوده في الموسم الحالي المدرب الوطني محمد دهيليس إلى تدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية بلاعبين محليين من أجل مواصلة التقدم في دوري الدرجة الأولى بالحصول على المركز الأول أو الثاني على أقل تقدير وبالتالي خوض مباراة فاصلة مع الفريق الحاصل على المركز السابع في دوري VIVA الممتاز، حيث يحتل برقان المركز الثاني برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن الفحيحيل المتصدر.

وبات مهاجم العربي حمد العنزي قريبا من الانضمام لصفوف برقان بسبب عدم مشاركته مع العربي بالفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب محمد إبراهيم، بينما ستكون ثاني الصفقات مع لاعب وسط السالمية محمد السويدان في حال وافق الجهاز الفني والإداري على مغادرته، حيث يشارك السويدان كلاعب بديل ولم يحجز له مكانا كلاعب أساسي في صفوف السماوي مع المدرب عبدالعزيز حمادة.