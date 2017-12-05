مبارك الخالدي

انعش العربي قوته الدفاعية تدريجيا بدخول المدافعين المصري شوقي السعيد واحمد محمد إبراهيم تدريبات الفريق الأخضر مساء الأول من امس على ستاد ثامر بالسالمية، وكان العربي قد نقل تمارينه إلى ستاد ثامر بنادي السالمية بسبب أعمال الصيانة الجارية على ارضية ستاد صباح السالم.

وشهدت تدريبات الأخضر مشاركة كل لاعبيه وفي مقدمتهم عبدالله الشمالي وعبدالعزيز السليمي ليكتمل عقد اللاعبين بعد غياب طويل بسبب الإصابات، ويستعد الأخضر للمواجهة المرتقبة أمام الكويت الجمعة المقبل في اطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد.

في شأن متصل، تقدم نائب رئيس جهاز الكرة خليل البلام من إدارة السالمية بالشكر على تعاونهم وتسهيلهم كل الأمور أمام التمارين العرباوية، وخص البلام رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف ومدير الفريق بدر الخالدي على جهودهم، لافتا للعلاقة القوية والمتميزة بين إدارة الناديين.