وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد، وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم إلى بذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام. وجاءت التشكيلة كالآتي:

٭ المدرب: فيصل صيوان (الصليبخات).

٭ في حراسة المرمى: عبدالله جرخي (السالمية).

٭ الظهير الأيسر: بشار تقي (السالمية).

٭ صانع الألعاب: علي البلوشي (الشباب).

٭ الظهير الأيمن: سلمان الشمالي (العربي).

٭ الجناح الأيسر: ابراهيم مرجان (التضامن).

٭ الدائرة: وليد القلاف (العربي).

٭ الجناح الأيمن: احمد القطان (كاظمة).

٭ أفضل طاقم تحكيمي: مشاري الرميح وأحمد الأحمد.