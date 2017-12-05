الحذران: إن التخطيط لبناء اللاعب القوي والموهوب يكمن في إعداد اللاعبين

يعقوب العوضي

شهدت فعاليات اكاديمية سترايكرز على ملاعب الهيئة العامة للرياضة الكائنة في منطقة السرة فوز فريق الأكاديمية على فريق السفارة الأميركية بنتيجة ٧-١ في المباراة الودية التي دارت بينهما امس الأول بحضور السفير الأميركي لورانس سيلفرمان الى جانب مالك الاكاديمية خالد الحذران والمدير التنفيذي للأكاديمية عبدالله المنيع.

وبدأت الفعاليات بكلمة للسفير لورانس اشاد فيها بالرياضة الكويتية بصورة عامة وبالوعي الرياضي العلمي لدى الاكاديميات المختلفة ولدى اكاديمية سترايكرز بصورة خاصة.

وأسست سترايكرز في ٢٠١٤ بغرض صقل المواهب الرياضية ورفع اسم وعلم الكويت بالمحافل المختلفة.

وفي السياق ذاته، قال سيلفرمان: اعتقد ان الفعاليات الرياضية لدى الأكاديمية رائعة ومشجعة للذهن والبدن في آن واحد وما يدور على ارضية الملعب يعد تطبيقا للمثل المعروف العقل السليم في الجسم السليم.

وتابع: لا تقتصر فعالياتنا في السفارة على النشاط البدني بل تمتد الى نشر الثقافة الأميركية وتطوير اللغة الانجليزية لدى اللاعبين خاصة ضمن اطار المراحل السنية والقابلة للتعلم.

واضاف: أود التوجه بالثناء والشكر لأولياء امور اللاعبين لإتاحتهم الفرصة لأبنائهم لممارسة الرياضة التي تنعكس عليهم ايجابا كما وجه ثناءه للقائمين على اكاديمية سترايكرز واثنى على التغطية الاعلامية المميزة لجريدة «الأنباء».

وبدوره، اكد الحذران ان التخطيط لبناء اللاعب القوي والموهوب يكمن في اعداد اللاعبين منذ نعومة الاظفار وبدورنا نتطلع للمستقبل ولبناء جيل قادر على تمثيل الكويت بالصورة المطلوبة، وتابع: نفتقد للدعم بأنواعه فتأسيس الاكاديمية وتوفير المتطلبات كالملاعب والادوات قمنا به على حسابنا الخاص.

وتطرق الحذران لبعض العراقيل التي تواجه الاكاديميات بصورة عامة وسترايكرز خاصة وقال: عدم سريان بعض عقود اللاعبين يجعلهم عرضة للانتقال السهل لأي ناد دون شرط او قيد وتعتبر من المشاكل التي نواجهها.

صقل المواهب

وفي السياق ذاته، قال المنيع: كنت ارى عدم وجود مستقبل للاعبين الكويتيين الا انني ايقنت ان الاعداد السليم يشكل الحل الامثل، لذا تعاقدنا مع مدربين اكفاء من ايطاليا والبرازيل ونجحنا في زمن قياسي بتحقيق عدة بطولات ونجحنا في ارسال لاعب الى روما وهو بالوسو استيفان روماني الجنسية، كما ارسلنا لاعبا محليا الى اسبانيا هو سيد الموسوي ليكون احد المواهب الكويتية البارزة للمستقبل.