ذكر المشرف العام على اكاديميات كرة اليد عبدالعزيز عبدالله انه تم استحداث لعبة كرة اليد في مشروع «عيالنا املنا2» بداية للبنين فقط تحت اشراف وتدريب معلمين ورؤساء اقسام ولاعبين دوليين من الشباب الوطنيين الكويتيين والذين لهم بصمة في الرياضة الكويتية، قائلا: وفرت لنا وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة اكاديميتين لكرة اليد، واحدة في منطقة حولي التعليمية تحديدا في مدرسة إياس بن معاذ -بنين بجنوب السرة، وواحدة في منطقة العاصمة التعليمية بمدرسة الأحمدية - بنين في منطقة المنصورية، والتي شهدت اقبالا كبيرا من ابنائنا الطلبة في اول يوم من انطلاق مشروع «عيالنا أملنا 2».

وشكر المشرف العام على اكاديميات كرة اليد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وجميع العاملين في مشروع «عيالنا أملنا2» على جهودهم والتزامهم وحرصهم وعطائهم الذي لاقى ثناء من قبل اولياء الامور اثناء تواجدهم في الاكاديميات.

من جانبه، قال مدرب اكاديمية العاصمة لكرة اليد د.محمد السماك: هذه الاكاديمية تكملة لمشروع عيالنا املنا بعدما حقق النجاح في السنة الماضية كمشروع رياضي وطني وفي هذه السنة انطلقنا بشعار عيالنا املنا 2 تحت قاعدة اشمل واكبر من خلال تعدد الألعاب والمنافسات في الالعاب الرياضية.

واوضح السماك: في اكاديمية كرة اليد توجد اهداف واضحة نسعى للوصول اليها بشكل دقيق وهي التعليم والتدريب للعبة كرة اليد في المهارات الاساسية للعبة وتنمية الجوانب والمهارات البدنية الخاصة في لعبة كرة اليد ولابد ان نشمل الجانب التربوي والثقافي والتوعوي، بالاضافة الى الجانب الصحي

وفي ختام الأكاديميات نتمنى الوصول للهدف المنشود وهو اخراج ابطال قادرين على ان يكونوا مستقبل الرياضة الكويتية.