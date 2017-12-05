يعقوب العوضي

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جاءت الجولة الثامنة من دوري الدمج لكرة اليد، تنافسية دون ريب اذ بدأها العربي بتمسكه بفرصة التأهل الى الدوري الممتاز رغم صعوبتها عبر الفوز على برقان بنتيجة ٢٥-٢٣ وليصل نقطته السابعة والتي انعشت آماله نسبيا ولم يكن برقان سيئا في المواجهة الا ان بعض الهفوات الدفاعية والاخطاء الهجومية كلفته نقطتي المباراة.

وفي المباراة الثانية لم يظهر النصر بتواضع مثل الذي ظهر عليه امام كاظمة حيث خسر بفارق ١٦ هدفا بنتيجة ٣٠-١٤ ما يدق ناقوس خطر الهبوط الى الهاوية، علما ان العنابي فقد فرصته بالتأهل ولكن لا يمكن تبرير خسارة كبيرة بفقدان الأمل، وعلى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مناور دهش وضع النقاط على الحروف، وبطبيعة الحال على مجلس ادارة النادي تعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة فيما توضح النتيجة قوة البرتقالي الهجومية.

السالمية أكد جدارته

وفي اليوم الأول اكد السالمية جدارته في تصدر الدمج بفوزه على الساحل بنتيجة ٢٧-٢٣ ولم يظهر الساحل بصورة سيئة بل قدم مستوى مميزا امام فريق صعب ومرشح لنيل اللقب، وعلى الساحل مضاعفة جهوده لتحسين مستوى اللاعبين عامة.

وفي سيناريو مقارب فإن الصليبخات خسر بنتيجة ٢٣-٢٩ من الكويت، الابيض يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقبه وواصل سجله بعدم الخسارة والتعادل لخمسة مواسم متتالية فهو رقم من الصعب المساس به لأجيال قادمة وما يميز تفوقهم غياب بعض العناصر المهمة مثل محمد الغربللي للإصابة.

فوز صعب للفحيحيل

اما خسارة التضامن من الفحيحيل بفارق هدف فأثارت الدهشة، فالفحيحيل رغم تراجعه في المواسم الماضية تمكن من احراج ابرز الفرق، وفوزه على التضامن بنتيجة ٢٢-٢١ يدق ناقوس الخطر خاصة ان التضامن لا يقدم المستوى المأمول عادة، فعلى الفحيحيل مراجعة ادائه وعلى التضامن تصحيح مساره لتفادي النتائج السلبية والتي اصبحت معتادة في اروقة فريق اليد منذ سنوات عدة.

خيطان متقدم

اليوم الثالث من منافسات اليد شهد فوز خيطان على الجهراء بنتيجة ٣٢-٢٥ وقدم خيطان مستوى فنيا رائعا تماشى مع التصاعد التدريجي للفريق ويحسب ذلك للتوليفة التي قام بها المدرب الوطني اسماعيل عبد القدوس مع وجود الدعم المادي من اللاعب السابق للمنتخب وخيطان علي المذن والذي حرص على تحريك المياه الراكدة لسوق انتقالات خيطان في الصيف الماضي.

صحوة متأخرة للشباب

اما في نهاية الجولة فقد استعاد الشباب وعيه وحقق صحوة متأخرة على حساب اليرموك وفاز عليه بنتيجة ٣٢-٢٣ ولكن الصحوة والافاقة كانت متأخرة اذ فقد الفريقان فرصتهما بالتأهل الى الدوري الممتاز وعلى اليرموك استغلال طاقات الشباب وتوظيفها بما يتماشى مع الطموح حيث يملك النادي لاعبين على مستوى فني عال في المراحل السنية.

HARD LUCK

تراجع مستوى الفحيحيل العام فنيا وعلى مجلس الادارة والجهازين الإداري والفني إيجاد الحلول للنهوض بالفريق من جديد.

GOOD LUCK