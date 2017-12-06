شكرت نادي المعاقين والعنزي والفارس والشمري

برعاية د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة الذي أناب عنه مديرة الاندية الرياضية سعاد حاكم، وسيدة الاعمال نهيل صوفان وبحضور الشيخة شيخة العبدالله وفي بادرة طيبة أقامت العنود الحربي ممثلة الكويت في معرض اكسبو لأصحاب الهمم الدولي حفلا بفندق كراون بلازا بمناسبة الفوز بالمركز الاول بالمعرض الذي جرى في دبي وشاركت فيه 44 دولة من دول العالم.

وقد أعربت العنود عن سعادتها بهذا الإنجاز ورفع اسم وعلم الكويت في المعرض الدولي لذوي الهمم وأشادت بالدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة بقيادة فليطح وشيخة العبد الله وصوفان وفرق العمل بمركز صباح الاحمد وفريق التحدي.

وشكرت رئيسة قطاع المعاقين سعاد الفارس واحمد الشمري من الهيئة العامة للرياضة ورئيس نادي المعاقين شافي الهاجري وعبد الكريم العنزي سفير المعاقين وفريق الخطوة الاولى وكرمت رجال الصحافة والاعلام على جهودهم.

وأعربت سعاد حاكم عن سعادتها برعاية الحفل وأكدت حرص الهيئة على تكريم ورعاية المبدعين في مختلف الانشطة وأشادت بالإنجاز الذي حققته العنود الحربي ممثلة الكويت في المعرض، والفوز بالمركز الاول في معرض اكسبو من بين ٤٤ دولة شاركت في المعرض.

واضافت ان الكويت تملك الكثير من المبدعين وتمنت للعنود تحقيق المزيد من النجاح والتفوق ورفع اسم وعلم الكويت وشكرت الشيخة شيخة والداعمين للعنود في المعرض الدولي لذوي الهمم.

بدورها، تحدثت الشيخة شيخة العبد الله فأعربت عن سعادتها بالتواجد مع الكوكبة الجميلة بمناسبة فوز العنود الحربي بالمركز الاول ورفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية.

وقالت نهيل صوفان انها سعيدة بما حققته العنود وأشادت بدعم الهيئة والام الحنون الشيخة شيخة وأهدت الفوز الى صاحب السمو قائد العمل الإنساني وأكدت امتلاك الكويت للعديد من المواهب المبدعة في مقدمتهن العنود التي أسعدت الكثيرين وشكرت كل الداعمين لها.

وفي الختام قامت العنود والشيخة شيخة ونهيل صوفان بتسليم سعاد حاكم مدير إدارة الأندية درعا تكريمية لفليطح، كما قامت بتكريم كافة المشاركين في هذا النجاح.