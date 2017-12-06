بورسلي يشيد بالمنافسات القوية من الجميع في أشواط الاجتماع الخامس

توج الجواد «المقرب» لإسطبل الدعية العائد الى مدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان بقيادة الجوكي توفيق بكأس المغفور له المرحوم إبراهيم ناصر بورسلي، في الشوط الخامس لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 2400 متر بزمن 2.45.2 ضمن منافسات الاجتماع الخامس لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية للموسم الحالي، وقام عضو الهيئة العليا للسباق ناصر بورسلي نجل المرحوم إبراهيم بورسلي بتسليم الكأس الى عميد إسطبل الدعية الشيخ عبدالله السلمان.

وفي الشوط الرابع على كأس مبرة المرحوم مبارك الحساوي على مسافة 1600 متر لجياد مبتدئات، فاز بالمركز الأول الجواد «نوماس عبدالله» للسيحان بزمن 1.44.7 دقيقة، وقام ممثل المبرة عبدالله بخش بتسليم الكأس لإسطبل السيحان.

وفاز الجواد «طراق» للنشاما بكأس الشوط السادس على مسافة 1400 متر المقدم من رجل الأعمال أحمد نايف أبو شيبة، بزمن 1.28.7 دقيقة، وقام محمد نايف ابوشيبة بتقديم الكأس نيابة عن شقيقه احمد الى «الأب الروحي» للفروسية الشيخ علي الحمود.

وفي الشوط الثالث على مسافة 1400 متر على كأس مركز الجواد العربي «بيت العرب» لجياد مختلط للخيل العربية الأصيلة نتاج محلي دماء مصرية، فاز بالمركز الأول الجواد «مختار» للعجمي بزمن 1.46.8 دقيقة، وقام رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي علاء الرومي بتسليم الكأس الى مربط عبدالرحمن العجمي.

وفي الشوط الأول من الجياد مختلط كلاس 4 على مسافة 1000 متر، جاء في المركز الأول الجواد «المستعد» للنشاما بزمن 57.4 ثانية.

وفاز الجواد «شقراء دسمان» لإسطبل دسمان بالمركز الأول بزمن 2.1.3 دقيقة في الشوط الثاني.

من جانبه قال مدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان عقب السباق: «شكرا لكل الداعمين لسباقات الاجتماع الخامس، وهم مركز الجواد العربي، ومبرة المرحوم مبارك الحساوي، والمرحوم إبراهيم بورسلي، وأحمد أبو شيبة».

بدوره قال عضو الهيئة العليا لسباق الخيل ناصر إبراهيم بورسلي «بأن الكأس المقدمة باسم والده المغفور له إبراهيم بورسلي، والتي تقام للمرة الثانية علي التوالي، ستكون مستمرة في السنوات المقبلة من أجل دعم رياضة الآباء والأجداد، كما ستقدم كأس أخرى باسمه في الموسم الحالي أيضا لدعم رياضة الفروسية».

وأشاد بورسلي بالمنافسات القوية من الجميع في أشواط الاجتماع الخامس، مشيرا الى أن المنافسة بدأت في الإثارة، وتوقع المزيد من المنافسات القوية في المستقبل.

بدوره بارك عضو الهيئة العليا للسباق محمد أبو شيبة لجميع الفائزين في سباقات اليوم، مشيرا الى أن المنافسة كانت قوية خصوصا في الأشواط المدعومة.

وقال ممثل مبرة المرحوم مبارك الحساوي عبدالله بخش إن المنافسة كانت قوية بين الجياد في الشوط الرابع، من أجل الفوز بالكأس المقدمة سنويا من مبرة المرحوم مبارك الحساوي.

وهنأ إسطبل السيحان بفوز الجواد نوماس عبدالله بالمركز الأول والكأس، وتمنى التوفيق لباقي الجياد في المستقبل.

وقال رجل الأعمال أحمد نايف أبو شيبة، إنه دائما ما يدعم رياضة الفروسية لتشجيع مربي الخيل على الاستمرار في المنافسة، مشيدا بالدور الكبير المقدم من الهيئة العليا للسباق ونجاحهم في تذليل كافة العقبات أمام المشاركين من أجل توفير منافسة قوية للجميع.