مبارك الخالدي

يسعى الجهراء إلى الحفاظ على صدارة دوري الناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم عندما يلتقي مساء اليوم فريق الساحل وذلك على الملعب الفرعي لستاد علي صباح السالم، ويحمل الجهراء في جعبته 9 نقاط متصدرا الترتيب، بينما يخوض الساحل المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

ويشهد الملعب الثاني لستاد محمد الحمد مواجهة قوية تجمع كاظمة مع الكويت وفي رصيد كل منهما 9 نقاط لكن البرتقالي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأبيض، وعلى الملعب رقم 2 لستاد مبارك العيار يلتقي النصر(9 نقاط) مع فريق خيطان (3 نقاط).

ويحتضن الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلام اللقاء الذي يجمع القادسية (8 نقاط) مع فريق الفحيحيل الخالي رصيده من النقاط ويشهد الملعب رقم 2 في ستاد ثامر لقاء مثيرا يجمع فريقي العربي (7 نقاط) مع التضامن (6 نقاط).

وفي اللقاءات الأخرى يلتقي الصليبخات (6 نقاط) مع برقان الخالي رصيده من النقاط وذلك على ستاد نادي الشباب، كما يلتقي السالمية (4 نقاط) مع فريق الشباب الخالي رصيده من النقاط وذلك على ملعب نادي الساحل.