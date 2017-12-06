أعلنت شركة هيونداي موتور عن إطلاق مسابقة خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام في روسيا.

وتدعو المسابقة التي أطلقتها عملاقة صناعة السيارات الكورية، بوصفها شريكا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جماهير مشجعي كرة القدم إلى تقديم شعارات نصية للمنتخبات المشاركة في البطولة المزمع إقامتها صيف العام المقبل في روسيا.

وتحمل المسابقة الجديدة اسم «كونوا هناك مع هيونداي»، وتطلب من المشاركين فيها تقديم شعارات لمنتخبات كرة القدم الـ 32 المشاركة في البطولة الكروية الأشهر والأكثر شعبية في العالم والتي تستضيفها روسيا العام المقبل، وذلك عبر موقع فيفا الإلكتروني «fifa.com» ويبدأ استقبال الاشتراكات اليوم، 5 ديسمبر، ويستمر حتى 28 فبراير المقبل.

وسيتم الكشف في أبريل عن ثلاثة مرشحين نهائيين لكل شعار نصي من شعارات المنتخبات قبل أن تبدأ جولة جديدة من التصويت عبر الإنترنت لتحديد 32 فائزا في المسابقة.

وسيتم وضع الشعارات الفائزة في مكان بارز على جميع حافلات المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة والتي تستخدم في تنقلات المنتخبات بين الملاعب وأماكن الإقامة.

وسوف يكافأ المشجعون الذين ابتكروا الشعارات الفائزة بالسفر إلى روسيا لمرافقة منتخباتهم في حافلات هيونداي الرسمية المخصصة لتنقلات المنتخبات، وتشجيعها في الملاعب.

وبهذه المناسبة، قال مايك سونغ رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط، إن مسابقة «كونوا هناك مع هيونداي» لاختيار شعارات للمنتخبات الكروية الـ 32 المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 «إحدى الطرق التي نكافئ بها ولاء عملائنا»، مؤكدا حرص هيونداي على تعزيز ثقافة الإبداع والأصالة، وتشجيع جماهير كرة القدم على تنشيط القدرات الذهنية ونيل فرصة الفوز بهذه الجائزة، وأضاف: «نتوق لما سوف تتفتق عنه أذهان الجماهير من إبداعات في وضع شعارات للمنتخبات».

من جانبه، أعرب سكوت نوه رئيس مجموعة استراتيجيات العلامة التجارية لدى هيونداي موتور، عن شعوره بالحماس لدعوة 32 من مشجعي كرة القدم ليحلوا ضيوفا على هيونداي في بطولة كأس العالم بروسيا، من خلال مسابقة «كونوا هناك مع هيونداي» الخاصة باختيار شعارات نصية للمنتخبات المشاركة في البطولة، وقال: «نحن ملتزمون، بصفتنا علامة السيارات الرسمية الراعية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بتقديم تجارب فريدة للمشجعين، كهذه المسابقة، مثلما أننا ملتزمون ومهتمون بضمان تمتع عملائنا بامتلاكهم سيارات هيونداي في جميع أنحاء العالم».

وتتاح تفاصيل أوفى عن المسابقة لعشاق كرة القدم عبر الموقع الرسمي www.fifa.com/betherewithhyundai.