انطلاقا من حرصها الدائم على دعم المجتمع بكافة شرائحه، «نيسان البابطين» تستمر بدعم المواهب الكويتية ممثلة بأكاديمية «Ultimate Soccer» لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي.

وتفخر «نيسان البابطين» بالنجاحات المميزة للرياضيين الموهوبين التي أهلتهم للانضمام إلى أعرق النوادي الكويتية مثل، نادي القادسية الرياضي، والنادي العربي الرياضي ونادي الكويت الرياضي.

فقد تم انتقال اللاعبين جاسم المطر مواليد ٢٠٠٦، حمد العنزي مواليد ٢٠٠٥، عبدالعزيز الكندري مواليد ٢٠٠٥ وعلي الكندري مواليد ٢٠٠٥ إلى نادي القادسية الرياضي.

كما تم انتقال اللاعب الموهوب راشد نصار مواليد ٢٠٠٦ واللاعب الموهوب عبدالعزيز السيفان مواليد ٢٠٠٧ لصفوف النادي العربي الرياضي وانتقال اللاعب الموهوب طلال المنيع إلى نادي الكويت.

ويحصل المنتسبون إلى هذه الأكاديمية على برامج تدريبية وفق معايير عالمية وتحت إشراف عدد كبير من المتخصصين في هذا المجال، فضلا عن إتاحتها الفرصة لخوض معسكرات خارجية تعزز التزامهم بالعمل الجماعي.

إضافة إلى صقل قدرات ومهارات المنتسبين إلى أكاديمية «Ultimate Soccer» داخل وخارج أرض الملعب من خلال التدريبات والمباريات التنافسية. ويأتي دعم «نيسان البابطين» لأكاديمية «Ultimate Soccer» التزاما منها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصا على تشجيع جيل الشباب وتنمية مواهبهم من خلال بناء مجتمع صحي ينعكس إيجابيا على النشء الصاعد والمجتمع.

وهي مبادرة ضمن سلسلة طويلة من المبادرات المماثلة التي ترسخ دورها في خدمة المجتمع وتقدم الدعم لمختلف شرائحه وبشكل خاص الجيل الجديد الذي يمثل بذرة المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن «نيسان البابطين» تواصل تطبيق دورها وخططها الاستراتيجية التي وضعتها منذ انطلاقتها الأولى والتي تتمثل بتشجيع الشباب ودعمهم التزاما بدورها المجتمعي وقيمها ومبادئها المتمثلة باﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ والاﻟﺘﺰم.