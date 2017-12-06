ناصر العنزي

قال نجم القادسية بدر المطوع إنه يفكر في اعتزال الكرة بعد مشوار طويل مع فريقه وربما يكون الموسم الحالي هو آخر موسم لي في الملاعب وأترك ذلك للظروف ولكن في داخلي رغبة في الاعتزال، وأكد أنه لن ينتقل لنادي الكويت في حال تركه الكرة، وقال لن انتقل لأي ناد إذا اعتزل اللعب.

وأضاف المطوع أثناء حديثه لبرنامج «ون تو» أنه لا خلاف لديه مع المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش قبل وبعد استبعاده من المشاركة في مباراة التضامن، ولكن يجب على المدرب ان يعمل على نظام واحد وهو عدم التفريق بين مباراة مهمة ومباراة عادية، وظروفي العملية العسكرية تفرض عليّ التأخير «شوية» عن الوقت المحدد للحضور ولكن لم يبعدني المدرب عن المشاركة، وفي مباراة التضامن أخطأت بعدم التواجد في الاجتماع وفضلت مغادرة الملعب كي لا ينشغل اللاعبون بأمر آخر غير المباراة.