مبارك الخالدي

قال أمين السر العام بنادي الكويت وليد الراشد: لا شك انها فرحة كبيرة بعودة النشاط الخارجي للكرة الكويتية بعد سنوات من الحرمان الظالم وقع ضحيته لاعبونا في مختلف الألعاب.

وأضاف «الآن صج راح نلعب»، وأتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة ازدهارا بكل الألعاب وفي مقدمتها اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم وتعويض منتخباتنا وفرقنا ما فاتها من مشاركات خصوصا أن رفع الإيقاف جاء بالتزامن مع القانون الحديث الذي سيرتقي بالرياضة بشكل عام.

وتابع: أعتقد أن رفع الإيقاف الحالي جاء في وقته بعد التوافق التام في القوانين مع مثيلاتها الدولية، وبهذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على جهوده الكبيرة وزملائه أعضاء المجلس وكذلك رئيس وأعضاء الحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ولكل الجنود المجهولين الذين واصلوا العمل المضني حتى تكللت الجهود بالنجاح.