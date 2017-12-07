الأمير لرئيس «فيفا»: شكراً لدوركم في دعم الرياضة الكويتية

الغانم: لولا جهود صاحب السمو لما تحرر شبابنا من الظلم الجائر الذي وقع عليهم وأن نرجع نلعب بكرامتنا



المبارك: القرار تتويج لجهود الحكومة بالتعاون مع رئيس وأعضاء السلطة التشريعية



الروضان: دعم وتوجيه الأمير كانا القوة الدافعة لحل الملف المعقد وجهود الغانم كانت بارزة جداً ولا يمكن إغفالها

إنفانتينو: الأمير متميز جداً ليس فقط في الكويت والمنطقة بل في العالم كله

مجلس «فيفا» قرر بالإجماع رفع الإيقاف عن الكويت.. وعملنا أشياء كثيرة جداً لكن هذه البداية لمرحلة جديدة

مريم بندق

وعدوا فأوفوا.. وتعهدوا فأنجزوا.. وهكذا توجت الجهود الحثيثة لمجلس الأمة والحكومة وعلى رأسها جهود رئيس المجلس مرزوق الغانم والوزير النشط خالد الروضان بعودة ميمونة لكرة القدم الكويتية ومن الباب الواسع، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو والذي أعلن بنفسه ومن على أرض الكويت أن مجلس الـ «فيفا» قرر بالإجماع رفع الإيقاف عن الكويت منذ الآن ودون شروط.



وقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، استقبل سموه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.



وقد شكر سموه رئيس الاتحاد على الدور الذي قام به لدعم الرياضة الكويتية، معربا سموه عن أهمية رعاية الشباب من قبل جميع مؤسسات الدولة وتسخير كل الإمكانيات للاهتمام بالطاقات الشبابية من أجل رفع راية الكويت في شتى المحافل.



حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل.



وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جياني انفانتينو خلال اللقاء: شرف كبير جدا أن أكون متواجدا مع صاحب السمو لكي التقي مع سموكم.. أنت يا صاحب السمو متميز جدا ليس فقط في الكويت والمنطقة بل في العالم كله لكن أنا كرئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) سعيد جدا بهذا اليوم بأن ابلغ صاحب السمو خبرا سعيدا أعتقد أن الكويت محتاجة إلى هذا الخبر السعيد.. والمنطقة أيضا تحتاج إلى أخبار سعيدة وكذلك العالم يحتاج إلى أخبار سعيدة.. شكرا جزيلا لكل العمل الذي قامت به مجموعة من عندنا ومجموعات من الكويت.. وكما يوجد فريق كرة قدم نحن نعمل كفريق واحد اليوم... وبودي أن أكرر وأؤكد لصاحب السمو أن مجلس (فيفا) قرر بالإجماع في اجتماعه رفع الإيقاف عن الكويت منذ الآن.. وعملنا أشياء كثيرة جدا لكن هذه البداية لمرحلة جديدة.. شكرا لحكمتكم يا صاحب السمو.. أنا أعلم أنك مشجع قوي لكرة القدم وقائد حكيم.. وأنت أعطيت عيالك كلهم الروحية ويمشون الآن بالاتجاه الصحيح.. أنا فخور جدا وسعيد أن الكويت عادت إلى عائلة (فيفا) لنعمل معا لمستقبل أفضل للكويت.. شكرا جزيلا من القلب.



يا صاحب السمو رحابة صدركم وعظمتكم مشهود لها وشاهدناها اليوم في هذه العملية.. وقدمتم لبلدكم بالماضي والحاضر الكثير ومازلتم تقدمون ولاسيما للشباب في بلدكم وخصوصا الذين يعشقون كرة القدم الكويتية والدولية.. والآن يجب علينا أن نتطلع إلى المستقبل يجب أن يكون هدفنا المستقبل ويجب أن نشد يد بعضنا بعضا ويجب أن نعمل معا لمستقبل كرة القدم.



وقرار رفع الإيقاف أقدمه هدية تذكارية من رئيس (فيفا) إلى صاحب السمو مع كامل الاحترام والتقدير والعرفان لسموه في هذا اليوم 6 ديسمبر، هذا اليوم المهم شهد رفع الإيقاف.. نحن سنعانق بعض، نعانق الكويت مرة أخرى في (فيفا).. هذا هو كأس العالم ينبهر اليوم وهو يوم مشرق للكويت».



من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «إذا تسمح لي طويل العمر نيابة عني وعن الجميع أن أتقدم لسموك بالدرجة الأولى بالتفضل بعد الله سبحانه وتعالى لسموك بدعمك وإصرارك على أن يتحرر الشباب من الظلم الجائر الذي وقع عليهم وأن نرجع نلعب بكرامتنا.. فلولا دعمك ولولا توجيهاتك وإصرارك على أن نعود نلعب بكرامتنا دون أي مساس بسيادة البلد ودون أي مساس بدستورنا لما حدث ما يحدث الآن.. لك كل الشكر والتقدير يا طويل العمر وللأخ جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أيضا كل الشكر على الدعم الحقيقي والنظر لموضوع الكويت بإنصاف.. وبعد الله مشكورا يا طويل العمر وجزاك الله خيرا».



استقبال رئيس الوزراء



من جهته، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في قصر بيان أمس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو ودعمه اللامحدود في رفع الإيقاف الرياضي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذا الإنجاز الرياضي بإنجازات ثقافية وعلمية واقتصادية برعاية وتنفيذ العقول الشابة المخلصة تحقيقا لنهضة بلدنا الحبيب.



وأكد سموه على أن قرار رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية يعد تتويجا للجهود التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع كل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة خاصة رئيس وأعضاء السلطة التشريعية، معربا عن سعادته بعودة منتخب الكويت الوطني وكل الأندية الرياضية للبطولات الدولية مهنئا الشعب الكويتي والشباب بشكل خاص بعد هذا القرار، مؤكدا ايمانه بقدرة أبناء الوطن على المنافسة وإعادة أمجاد الرياضة الكويتية في مختلف البطولات.



وقال سموه إن هذه الجهود الكبيرة التي تكللت برفع الإيقاف جاءت بعد إقرار مجلس الأمة يوم الأحد الماضي مشروع القانون بشأن الرياضة بتوافق حكومي - نيابي انسجاما مع القوانين الدولية ومن بينها النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤكدا أن القرار سوف ينعكس إيجابا على أداء الشباب الرياضي الكويتي في القريب العاجل.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية د.حمود فليطح.

الأمير رداً على رسالة تهنئة ولي العهد: نأمل أن يسهم رفع الإيقاف في استعادة الكرة الكويتية أمجادها وتحقيق الإنجازات المنشودة

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد التالي نصها:



«حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد



أمير البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم وأبناء شعبنا الوفي أسمى التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي جاء نتيجة التوجيهات السديدة والمساعي الحميدة من لدن مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم.



وبهذه المناسبة السارة على قلب كل كويتي يطيب لي أن أعرب عن بالغ الاعتزاز بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلونها سموكم الكريم لأجل تأكيد مكانة الكويت في كافة المحافل الدولية.



وفي هذا المقام فإنه لا يفوتني أن أشيد بالتعاون المثمر والجهود الكبيرة التي بذلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وأن تظل راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة وأن يحفظ سموكم ذخرا لوطننا الغالي وأهله الأوفياء راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نواف الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد».



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية الى أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه سمو ولي العهد من مشاعر طيبة ومن تهان بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركا سموه أخاه سمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم السرور والابتهاج بهذه المناسبة، متطلعا سموه إلى أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الكرة الكويتية أمجادها المعهودة وتحقيق الانجازات المنشودة في المنافسات والبطولات الرياضية الاقليمية والدولية، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه سمو ولي العهد ،حفظه الله، موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

الروضان: دعم وتوجيه الأمير كانا بمنزلة القوة الدافعة لحل هذا الملف المعقد والشائك

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان امس رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تعليق نشاطها نحو سنتين.

وأعرب الوزير الروضان في تصريح صحافي عن «خالص التهنئة الى مقام حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والى ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى الشعب الكويتي كافة بمناسبة صدور القرار الرسمي برفع الايقاف».

واستذكر دور القيادة السياسية العليا بالدعم والمساندة طوال فترة المساعي التي تكللت اخيرا بهذا الانجاز الوطني مؤكدا أن «دعم وتوجيه حضرة صاحب السمو الامير لنا كانا بمنزلة القوة الدافعة للمزيد من العمل وحل هذا الملف المعقد والشائك ولولا السند المباشر من حضرة صاحب السمو ودعم سمو ولي العهد حفظهما الله لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم».

وعبر عن شكره لكل من شارك بالجهود والمساعي وصولا لهذا اليوم المفرح للكويت والكويتيين كما شكر الجهود التي بذلها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم «والتي كانت بارزة جدا ولا يمكن اغفالها لاسيما الادوات والاجراءات الدستورية التي قام بتفعيلها واثمرت تعاون السلطتين بالجلسة الخاصة واقرار قانون الرياضة الجديد».

وأضاف «ان الجهود الجبارة التي قام بها رئيس مجلس الامة والتي اتحدت بالتأكيد مع جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وما بذله من مساع حكومية جبارة خطوة بخطوة حتى وصلنا الى استرجاع الحق بشأن الرياضة الكويتية». وتقدم بالشكر أيضا لمواقف «نواب مجلس الامة الافاضل وأخص بالذكر اعضاء لجنة الشباب والرياضة الذين كانوا حريصين على ان نصل الى هذه النتيجة اليوم».

وأضاف ان «الشعب الكويتي من حقه علينا ان يفرح بعد هذا القرار... والقميص الازرق الذي غاب عن أرضية المنافسات الدولية سيعود وعلم الكويت سيرفرف شامخا بسماء المحافل العالمية».

ورحب الوزير الروضان باسمه واسم كل المنتسبين للحركة الرياضية بضيف الكويت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو الذي وصل إلى البلاد والتقى حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ليزف لسموه قرار رفع الإيقاف «معربا عن الشكر له على تفاعله» مع قضيتنا واحقاقه للحق بشأن رفع الايقاف».

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصل صباح امس حاملا معه كتاب رفع الايقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان ان الزيارة تهدف الى رفع الايقاف عن كرة القدم الكويتية وزيارة المنشآت الرياضية.

وكان في استقبال إنفانتينو على أرض المطار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.