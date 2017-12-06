أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالانابة د.حمود فليطح اليوم مواصلة العمل بكل جهد لرفع الظلم عن باقي النشاطات الرياضية عبر التفاوض مع اللجنة الاولمبية الدولية بعد النجاح في رفع الايقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الى استاد جابر الدولي.

ووعد فليطح ب"تعويض" الشارع الرياضي الكويتي ومحبي كرة القدم عن كل ما خسره المنتخب من مشاركات وبطولات خلال الفترة السابقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

واعرب عن شكره لكل من بذل الجهد وساهم برفع الايقاف سواء في الحكومة او الهيئة او اعضاء مجلس الامة لاسيما اعضاء لجنة الشباب والرياضة فضلا عن الاصدقاء حول العالم.

وكان رئيس ال(فيفا) إنفانتينو قد وصل البلاد اليوم حاملا معه كتاب رفع الايقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية اثر موافقة مجلس الامة الكويتي يوم الاحد الماضي على تعديل القوانين الرياضية بجلسته الخاصة في المداولتين.

بدوره هنأ رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف الشباب والرياضيين برفع الايقاف عن كرة القدم معتبرا هذا انجاز للشارع الرياضي الكويتي.

وأعرب الشيخ احمد اليوسف الصباح في بيان صحفي عن شكره للقيادة السياسية ورعايتها السامية ودعمها المتواصل والتوجيهات الأبوية التي كان لها الأثر الاكبر في تحقيق أمل الشباب والرياضيين في العودة للمحافل الدولية.

ودعا الجميع إلى نسيان الماضي والعمل سويا من اجل الوطن الغالي وتعزيز مكانته بين دول وشعوب العالم في جميع المجالات والمحافل الرياضية الدولية.

واشار البيان الى مغادرة الشيخ احمد اليوسف يوم غد الخميس الى العاصمة الاردنية عمان لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثامن لاتحاد غرب آسيا