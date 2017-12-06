اعلن الشيخ حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم انه لا يوجد أي مانع من في نقل خليجي 23 المقررة خلال الشهر الحالي من الدوحة إلى الكويت.

وقال في تصريحات صحافية تلقت "فرانس برس" نسخة منها "اليوم أقول إنه لا مانع في أن يقام الحدث الخليجي في دولة الكويت" موضحاً أنّ "خليجي 23 سيقام في موعده".

وكان من المقرر ان تستضيف الدوحة خليجي 23 خلال الفترة من 22 كانون الاول/ديسمبر الحالي الى 5 ناير بمشاركة 5 منتخبات في حالة رفع الفيفا الايقاف عن الكويت بجانب قطر وعمان واليمن والعراق بعد انسحاب السعودية والامارات والبحرين.

واشار الشيخ حمد الى انه صرّح من قبل أنه لا بطولة خليجية دون الكويت مضيفاً أنه التزم بهذا الشيء وأنه كان يُدرك المرادَ من هذا التصريح.

واعلن ان الاتحاد الخليجي سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لتأكيد الاجراءات اللازمة لاقامة هذا الحدث.

وحرص رئيس الاتحادين القطري والخليجي على تهنئة الكويت برفع الايقاف عن الكرة الكويتية وقال "انها مناسبة سعيدة لنا جميعاً كخليجيين ونحن نبارك لكل الكويت.. وعلى رأسهم الوالد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. وجميع الشعب الكويتي والأسرة الرياضية والكروية في الكويت".