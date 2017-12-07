عاشور: نبارك للكويت رفع الإيقاف ونتمنى رفع الإيقاف عن بقية الاتحادات

خورشيد: رفع الإيقاف نتج عن جهود واجتماعات كثيفة من النواب و الحكومة

الهاشم: لا يهمني إلا رفع العلم الكويتي دولياً ورؤية الفرحة في المسابقات الدولية

عبدالله: نتمنى أن تتسع الجهود وتنتشر في رفع الإيقاف عن جميع الألعاب

السبيعي: نتمنى أن تعود الرياضة الكويتية كما كانت في السابق

حماد: رفع الإيقاف نتيجة لجهود الغانم وأعضاء لجنة الشباب والرياضة

الخضير: سيبقى علم الكويت خفاقاً في المحافل الدولية

الجلال: نشكر مجلس الأمة الذي قام بدوره الوطني في إقرار قانون الرياضة الجديد

الحويلة: النأي بالرياضة عن التجاذبات السياسية وتوفير الدعم التشريعي والمعنوي

الرويعي: نهنئ الكويت ونتمنى التوفيق لـ «الأزرق»

العتيبي: عودة النشاط الرياضي دليل قدرة المجلس على إنجاز أي قضية بتعاون الحكومة

عسكر: نبارك للشباب الرياضي رفع الإيقاف





سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

بارك عدد من نواب مجلس الأمة للقيادة السياسية والشعب والشباب الكويتي قرار رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، معتبرين أن هذه القرار ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة لرفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية.

ثمرة جهودوأعرب النائب د. حمود الخضير عن تهنئته إلى صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع الإيقاف الرياضي الظالم عن مشاركة الكويت في بطولات كرة القدم، مؤكدا أن هذا القرار جاء ثمرة الجهود المشكورة المعلنة وغير المعلنة لرئيس المجلس وعدد كبير من أعضائه بالإضافة إلى وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والذين وضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أنه ورغم الظروف الصعبة التي صاحبت محاولات الكويت على الصعيدين الشعبي والرسمي لرفع الإيقاف إلا أن هذا لم يقلل من العزيمة والإصرار على استمرار هذه الجهود التي توجت أخيرا بإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كخطوة رئيسية ومهمة ساهمت في رفع الإيقاف الرياضي، معربا عن أمله في تواصل الجهود بهدف رفع الايقاف عن المشاركة في بقية البطولات.

وأوضح الخضير أن قرار رفع الإيقاف أنهى مرحلة سيئة عانى فيها الشباب على وجه الخصوص من هذا الإيقاف الظالم، كما عانت الدولة ككل من حرمانها غير المبرر من التواجد في المحافل الدولية والإقليمية ورفع علمها الذي كان وسيظل خفاقا بإذن الله.

حدثان سعيدان

بدوره قال النائب طلال الجلال إن الكويت شهدت حدثين سعيدين الأول انعقاد القمة الخليجية الـ ٣٨ بمشاركة كل الدول الخليجية، والثاني رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت من قبل الفيفا.

وشكر الجلال مجلس الأمة الذي قام بدوره الوطني في اقرار قانون الرياضة الجديد وتحمل نواب الأمة مسؤولياتهم وحرصوا على حضور الجلسة غير العادية التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة وتلبية نداء الوطن.

نقطة انطلاقة جديدة

من ناحيته قال النائب د.محمد الحويلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نبارك للرياضيين والشباب الكويتي كافة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، فهذا الانجاز الكبير اعاد الرياضة الكويتية إلى الساحة الدولية مرة أخرى وهو نقطة انطلاقة جديدة نحو اعتلاء منصات التتويج بإذن الله ودافع وحافز من أجل تحقيق الانتصارات التي غابت عنا عامين.

وأضاف، نتمنى من الجميع النأي بالرياضة عن أي تجاذبات سياسية، وعلينا جميعا توفير كل ما تحتاجه الرياضة والشباب الكويتي وسوف ندعمهم تشريعيا ومعنويا من أجل تحقيق الانتصارات ورفع علم الكويت مجددا في مختلف ميادين وساحات المنافسات.

وهنأ د. الحويلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي حرص كل الحرص على رفع الإيقاف ولم يأل سموه جهدا في سبيل ذلك، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي حمل مسؤولية هذه القضية.

وأشاد بجهود وزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان الذي تابع وبذل كل الجهود داخليا وخارجيا حيث حمل على عاتقه مسؤولية رفع الإيقاف، وكذلك جميع النواب وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة وكل من قام بجهد ومن عمل خلف الكواليس لرفع هذا الإيقاف، وكذلك كل من قام بجهود الوساطة داخليا وخارجيا، فالجميع عملوا بروح الفريق ما جعلنا نحقق هذا الانجاز ونعيد الاعتبار للرياضة الكويتية.

أدينا ما علينامن جانبه، هنأ النائب خالد العتيبي سمو الأمير والشعب الكويتي وكل الرياضيين برفع الإيقاف الرياضي، قائلا: نحمد الله أننا أدينا ما علينا في هذه القضية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة وسيسجل التاريخ ان مجلسنا الحالي وخلال أقل من عام نجح مع جهود الآخرين من المخلصين في اعادة نشاطنا الرياضي الى المنافسات الدولية من جديد.

وزاد العتيبي ان قضية الرياضة خير مثال على قدرة المجلس على انجاز أي قضية إذا تعاونت معه الحكومة، ولذلك نجدد تأكيدنا ان التعاون الحكومي مع المجلس هو الأساس لاسيما اننا على أتم استعداد لإقرار ما تحتاجه الحكومة من تشريعات للتغلب على كافة القضايا التي تواجه شعبنا وتعتبر من ضمن أولوياته.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا: نتمنى ان تكلل فرحتنا بعودة الشباب المدانين في قضية دخول المجلس الى أسرهم وكذلك عودة النائبين د.وليد الطبطبائي، ود.جمعان الحربش الى مقاعدهما في مجلس الأمة، بعد تصحيح احكام الاستئناف القاسية.

نرفع العلم عاليا

وهنأ النائب عسكر العنزي الشباب الرياضي برفع الإيقاف حتى يرفع الكويتيون علم الكويت خفاقا عاليا في المحافل الدولية.

نبارك للشباب الكويتي

وبدوره بارك النائب صالح عاشور للشباب الكويتي رفع الإيقاف عن اتحاد كرة القدم ونتمنى رفع الإيقاف عن بقية الاتحادات الرياضية.

جهود كثيفة

وقدم النائب صلاح خورشيد التهاني والتبريكات للشعب الكويتي والجمهور الرياضي على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وقال خورشيد في تصريح صحافي إنني أبارك للشعب هذا الحدث الذي نتج عن جهود مثمرة واجتماعات كثيفة من النواب والجانب الحكومي كذلك ممثلة بوزارة الدولة لشؤون الرياضة والشباب.

وأضاف خورشيد أن هذه الجهود أتت بقانون احتوى على كثير من المواد بعد الجلسة الخاصة التي عقدت لإقرار قانون للرياضة يوم الأحد الماضي والذي تكلل اليوم بنجاح هذه الجهود.

وقال خورشيد: إنني في هذه المناسبة أود أن أذكر أن نظرية المؤامرة في إقرار مثل هذا القانون لم نره وهذه بشرة خير.

مطلب طال انتظاره

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للجماهير الرياضية الكويتية على رفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية، معتبرا إياه مطلبا كبيرا لنا طال انتظاره.

وأضاف السبيعي أننا كنواب في مجلس الأمة كان لنا دور كبير في تقديم الاقتراحات التي ساعدت في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، مشيرا الى أن النواب لم يقصروا في الجلسة الماضية، حيث أقروا قوانين تتوافق مع الميثاق الدولي.

وأضاف الحميدي أننا نتمنى أن تعود الرياضة الكويتية كما كانت في السابق وان يرجع الوسط الرياضي كما كان إخوانا وتنتهي جميع المشاكل الموجودة في الوسط الرياضي.

جهود وزير الرياضة

بدوره، قال النائب د.خليل عبدالله إننا نهنئ الشباب الرياضي والكويتيين ونتمنى أن تتسع الجهود وتنتشر في رفع الإيقاف عن جميع الألعاب خاصة أبطالنا في المجالات العدة ومن العدل والإنصاف أن يلعب الجميع تحت راية الكويت.

وأضاف أبل أن القانون الذي أقر في الجلسة الخاصة لا يخص كرة القدم فقط إنما الألعاب جميعها والرياضة بشكل عام، مشيرا الى أن جهود وزير الرياضة كانت بينة وواضحة من هذا الوزير الشاب، مشيرا الى أنه يقر جهوده خاصة وأنه عضو في لجنة الشباب والرياضة.

وشكر أبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب احمد نبيل الفضل والشارع الرياضي الذي أصر على إقرار القانون لكي يساهم في رفع الإيقاف، متمنيا جلوس جميع الفرقاء في الرياضة لحل أي مشاكل رياضية يواجهها أبناء البلد وإزالة كل الكبرياء والتكبر لأجل علم الكويت.

ألف مبروك

من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم: ألف مبروك للشباب الرياضي والشعب الكويتي وأتمنى ان تكون الخطوة القادمة هي بداية خير لرفع الإيقاف عن جميع الرياضات الموجودة.

وأضافت: أنا لا يهمني إلا رفع العلم الكويتي في كل مكان ولا يهمني أيضا إلا رؤية فرحة شبابنا وبناتنا في المسابقات العالمية والدولية وعلى المستوى العربي كذلك.

جهد رئيس المجلس

وبارك النائب سعدون حماد لأبناء الشعب الكويتي برفع الإيقاف عن الرياضة، مستشهدا بتصريح له في السابق زف من خلاله البشرى للرياضيين برفع الإيقاف.

وقال حماد أتى هذا الرفع نتاج الجهد الذي بذله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الفاعلين والذي كان عددهم 3 أعضاء لأنهم كانوا حريصين على حضور اجتماعات اللجنة، أما العضوان الآخران لم يكونا مهتمين لإقرار القانون.

وأوضح حماد أن وزير الشباب كان متعاونا مع أعضاء اللجنة وأطلعهم على جميع المرسلات من الفيفا بشأن رفع الإيقاف، ومن لم يحضر من أعضاء اللجنة لا يعلم بهذه الأخبار والمراسلات.

وبين حماد أن من كان يعارض القانون سواء من أعضاء اللجنة غير الملتزمين بالحضور لاجتماعاتها أو من بعض النواب الآخرين الذين حاولوا أن يعرقلوا إقرار القانون بطلب تعديل بعض مواد القانون أو غيره، أجبروا على التصويت بالموافقة عليه، ولاسيما أن الفيفا وافق على مسودة القانون قبل أن يتم عرضها في القاعة، فألف مبروك لأبناء الشعب الكويتي.



نبارك للقيادة السياسية



من جهته، بارك النائب عودة الرويعي للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير رفع الإيقاف الرياضي وللشعب الكويتي متمنيا التوفيق للأزرق.