يحيى حميدان

من المقرر أن يصل الى البلاد اليوم أحد المدربين من الجنسية التشيكية للتفاوض مع مسؤولي اتحاد الكرة على قيادة «الأزرق» خلال الفترة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات بين الجانبين شوطا كبيرا.

وتحفظ مسؤولو الاتحاد على اسم المدرب انتظارا للوصول الى اتفاق رسمي معه، علما بأنه كان ضمن مجموعة من المرشحين لتدريب منتخبنا وتقدمهم المدرب السويسري كريستيان غروس، الذي سبق له تدريب الأهلي السعودي، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب مطالبه المالية المرتفعة.



في غضون ذلك، طلب الاتحاد العراقي للعبة خوض مباراة ودية أمام «الأزرق» في أقرب وقت ممكن عقب رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، وسيقوم مسؤولو الاتحاد بدراسة الطلب وإيجاد أفضل السبل لتجهيز منتخبنا للاستحقاقات المقبلة.

وتقام احتفالية اليوم على ملاعب اتحاد كرة القدم بمناسبة رفع الايقاف بمشاركة الجماهير وحضور الشخصيات المعروفة الساعة ٦ مساء، وستكون هناك اغاني رياضية الى جانب توزيع اعلام الكويت على الجماهير.