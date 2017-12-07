يحيى حميدان
عبر رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة السلة ضاري برجس عن سعادته بقرار رفع الإيقاف عن منتخبنا الوطني لكرة القدم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون عاملا مساعدا في عودة كل الألعاب الأخرى للمشاركات الخارجية.
وتقدم برجس بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة وكذلك اتحاد الكرة على جهودهم الكبيرة لرفع الإيقاف.
وقال: «سنسعى إلى عودة منتخباتنا الوطنية في كل الألعاب بالقريب العاجل لتكتمل فرحة الشباب الرياضة برؤية علمنا خفاقا في المحافل الدولية».