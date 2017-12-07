أعرب أمين صندوق جمعية الرياضيين والمتحدث الرسمي نواف البغيلي عن فرحته بعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي جاءت بعد تعديل القوانين الرياضية الأحد الماضي لتساهم بشكل فعال في رفع الإيقاف الذي كان جاثما على صدور الشباب الرياضي لأكثر من عامين.



وبارك البغيلي للشعب الكويتي كافة انتهاء الأزمة التي تسببت بحرمان الرياضيين من المشاركة في المحافل الخارجية ورفع علم واسم الكويت، داعيا الجميع للتكاتف ونسيان الماضي والعمل من أجل بناء منتخبات قوية تعود بالأزرق للواجهة مرة أخرى كأفضل المنتخبات العربية والآسيوية.



وأكد البغيلي أن جمعية الرياضيين بجميع أعضائها وومثليها ستدعم المنتخبات الوطنية بكل ما لديها وستكون خير عون وسند لهم سواء في المشاركات المحلية أو الخارجية.