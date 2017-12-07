قال القائد التاريخي للأزرق سعد الحوطي: دخلنا مرحلة جديدة بعد معاناة ونعرف من هم أصحاب الجهود الحقيقية لرفع الإيقاف ولا نريد المساومة في هذا الاتجاه فالمهم هو رفع الظلم عن الكرة الكويتية وكل ما نأمله ان يعود «الأزرق» إلى محبيه وعشاقه.

جاء ذلك خلال مقابلة الحوطي مع رئيس «فيفا» جيانيني انفانتينو وأهداه كتابه «تجربتي لمن بعدي» وفانيلة الازرق بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنائب أحمد نبيل الفضل ورئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق. وأضاف: كل الشكر لمن ساهم في حل هذا الملف والتهنئة لجماهير الخليج والجماهير الكويتية بعودة المنتخب إلى مشاركاته الخارجية.

وأردف قائلا: أتمنى أن تدخل كرتنا المرحلة المقبلة بفكر جديد ورؤية جديدة فكرة القدم تقدمت كثيرا ولا نريد أن نقف على التاريخ، وتابع: نرجو أن تحظى منتخباتنا الوطنية كافة بالدعم والتحفيز وخطط إعداد ثابتة لجني الثمار، خصوصا ان المواهب موجودة لكنها تحتاج إلى الرعاية وفق خطط مدروسة وثابتة.