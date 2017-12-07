ناصر العنزي

بارك مدرب منتخبنا الوطني «الأزرق» ثامر عناد في أول تصريح له بعد رفع الإيقاف للأسرة الرياضية عودة الكرة الكويتية مرة أخرى بعد غياب عامين عن المشاركة الدولية، وقال: لا فائز ولا خاسر بيننا، فالكويت هي الفائزة الآن بلم الشمل مرة أخرى وهذه أمنية كل رياضي أن يشاهد منتخب بلده في المحافل الدولية.

وذكر عناد الذي أسندت له المهمة مؤقتا إلى جانب زميليه وليد نصار وبداح الهاحري أن اجتماعا سيعقد مع اللجنة الفنية يوم الأحد المقبل لوضع خطة العمل والانطلاق من جديد، حيث ستكون البداية بالتعاقد مع مدرب أجنبي، ومن ثم طرح الأسماء المختارة للمنتخب الأول، وسيتم اختيار لاعبين من الخبرة والشباب في حال إقامة كأس الخليج، واذا تم تأجيل البطولة فسنعمل على إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في تصفيات أولمبياد ٢٠٢٠ واختيار المستحقين لتمثيله وسيكون منتخب الأمل للكويت لسنوات مقبلة. وقال عناد إن الأندية تزخر بالعناصر الشابة المقتدرة.

وتضم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها عقب انتخابات اتحاد الكرة كلا من يوسف كريم العنزي رئيسا وأحمد عجب نائبا للرئيس والأعضاء د.أحمد عبدالحميد ومحمد دهيليس وسلامة هادي.