هنا الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشباب والرياضيين برفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، واشار إلى ان هذا الانجاز يعتبر انتصارا للشارع الرياضي الكويتي وأكد أن إزالة الهم الذي جثم على صدور الجميع قد ولى إلى غير رجعة بفضل الجهود المبذولة والعمل الدؤوب الذي تواصل ليل نهار من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأعرب اليوسف عن خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما اللذين كانت لرعايتهما السامية ودعمهما المتواصل وتوجيهاتهما الأبوية أكبر الأثر في تحقيق أمل الشباب والرياضيين في العودة للرياضة الكويتية إلى المحافل الدولية، مؤكدا الوفاء والولاء لهذه القيادة التي تمثل صمام الامن والتقدم والازدهار لكويتنا الغالية.

وتقدم اليوسف بالشكر الجزيل إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة وإخوانه أعضاء المجلس وخالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د. حمود فليطح والاندية الرياضية على ما بذلوه من جهود وعمل متواصل تكلل بهذا الانجاز الكبير وانطلاق الرياضة الكويتية إلى ساحات المنافسات والمشاركات في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

واختتم اليوسف تصريحه قائلا: اليوم قد تم رفع الايقاف عن الكويت الذي ولى إلى غير رجعة وتجلت الحقيقة وكنا صادقي العهد والوعد، داعيا الجميع إلى نسيان الماضي والعمل معا متكاتفين متحابين من اجل كويتنا الغالية وتعزيز مكانتها بين دول وشعوب العالم وفي جميع المجالات والمحافل الرياضية الدولية.

من جهته، أعرب الأمين العام للاتحاد د.محمد خليل عن الفرحة العارمة والسعادة الغامرة التي عمت ارجاء الكويت برفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، مهنئا الشباب والرياضيين بهذا الانجاز الكبير الرائع والذي جاء تتويجا للجهود المتواصلة التي بذلت لتحقيق هذا الحلم الذي يتطلع إليه الجميع.

ورفع باسم الأسرة الرياضية والشبابية أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة التي رعت وساندت هذه الجهود وحققت طموحات الشباب والرياضيين.

وأشاد الأمين العام للاتحاد بالجهود المبذولة والعمل المتواصل الذي ازاح كابوس هم الايقاف عن صدور الشباب والرياضيين فأسعدت القلوب وتوحد الجميع لرفع راية الازرق في المحافل الرياضية.

وأعرب الأمين العام للاتحاد عن الاعتزاز وخالص الشكر لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واعضاء المجلس والوزير خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ود. حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة على ما بذلوه من جهود وما قاموا به من عمل دؤوب لرفع الايقاف عن الكرة الكويتية مشيدا بما تكلل من نجاح برفع الايقاف واتاحة الفرصة للشباب والرياضيين للعودة إلى المنافسات والبطولات والدورات الاقليمية والقارية والدولية.

وأبدى الأمين العام تفاؤله وثقته التامة بعزيمة الشباب والرياضيين وما يتمتعون به من إرادة وحب للوطن مؤكدا للجميع بأنهم سيظلون أوفياء ومخلصين لوطنهم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما ورعاهما الله والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي النبيل.

كما تقدم بالشكر والتقدير للجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم الذين كانوا على قدر المسؤولية وبذلوا جهودا كبيرة اسهمت في رفع الايقاف عن رياضتنا الكويتية متمنيا التوفيق والنجاح للأندية الرياضية في مسيرتهم الكروية.