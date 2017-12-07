أحمد السلامي

تقدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالانابة خالد الروضان وكل أعضاء مجلس الأمة على دورهم الكبير في سبيل إقرار القوانين الرياضية ورفع الحظر المفروض على النشاط الرياضي الكويتي خارجيا.



وقال: لقد بذل رئيس وأعضاء مجلس الأمة جهدا كبيرا في سبيل إعادة الحياة إلى الرياضة مجددا بعد مضي عامين من الإيقاف الجائر الذي حرم شريحة كبيرة من الرياضيين من التمثيل الخارجي وهو أمر كان يؤثر بصورة سلبية في نفوس كل الرياضيين.



وختم الغانم حديثه قائلا: الكويت تستحق الأفضل، ورياضتنا تستحق أن تتطور أكثر وحان الوقت لنعمل جميعا من أجل دعم المنتخبات الوطنية والفرق المحلية في المحافل الدولية لتعود الكويت كما كانت رائدة دائما في الإنجازات الرياضية.