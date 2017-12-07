فليطح: فرحتنا لا توصف وعلينا دور كبير لإعادة بناء ما خسرناه



سمير بوسعد ـ عبدالعزيز جاسم

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو بزيارة ستاد جابر الدولي بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان والنائب أحمد الفضل ومدير الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح وعدد من الشخصيات الرياضية وسط حضور اعلامي مميز بعد اعلانه رفع الايقاف عن الكرة الكويتية صباح أمس.

وحرص انفانتينو على زيارة عدد من المرافق في ستاد جابر من بينها المنصة الأميرية وأرضية الملعب والتقط بعض الصور التذكارية للاعبي منتخبنا للبرعم الذين استعرضوا مهاراتهم خلال تواجدهم قبل الزيارة بما يقارب الساعتين.

وتحدث انفانتينو مع براعم الأزرق قائلا لهم «اليوم سعيد بالنسبة لكم بعد رفع الإيقاف لذلك عليكم اللعب والاستمتاع».

وأضاف: كرة القدم لا تختلف عن المدرب وهي مثل الحياة، فهي ليس مجرد لعبة لأنها تعلمك قيم الحياة، منها كيف تصبحون فريقا واحدا وكيف تساندون بعضكم بعضا وكيفية الفوز والخسارة والأهم من ذلك الاستفادة من الخسارة في المواجهات التي تليها لكي يكون هناك دافع للفوز بالإضافة لاحترام الآخرين والحكام والقواعد الموجودة بها.

وختم تصريحه بالقول أهم أمر هو الاستمتاع بلعب الكرة.

من جهته، قال مدير الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د.حمود فليطح بعد استقبال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو تشرفنا بمقابلة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان حيث قام انفانتينو بزف بشرى رفع الإيقاف الرياضي أمام سمو الأمير دون أي شروط.

وأضاف: أشكر الهيئة العامة للرياضة ومجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة والحكومة والدول الشقيقة والصديقة، معربا عن ان فرحتنا لا توصف وعلينا دور كبير لإعادة بناء ما خسرناه منذ سنتين لعدم وجود المنافسات الخارجية ونعدكم بتعويضها.