أعلن رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني انه لا يوجد أي مانع من نقل خليجي 23 المقررة خلال الشهر الجاري من الدوحة إلى الكويت.

وقال في تصريحات صحافية «اليوم أقول إنه لا مانع في أن يقام الحدث الخليجي في دولة الكويت» موضحا أن «خليجي 23 سيقام في موعده».

وكان من المقرر ان تستضيف الدوحة خليجي 23 خلال الفترة من 22 الشهر الجاري إلى 5 يناير بمشاركة 5 منتخبات في حالة رفع الفيفا الإيقاف عن الكويت بجانب قطر وعمان واليمن والعراق بعد انسحاب السعودية والإمارات والبحرين.

وأشار بن خليفة إلى انه صرح من قبل بأنه لا بطولة خليجية دون الكويت، مضيفا أنه التزم بهذا الشيء وأنه كان يدرك المراد من هذا التصريح.

وأعلن ان الاتحاد الخليجي سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتأكيد الإجراءات اللازمة لإقامة هذا الحدث.

وحرص رئيس الاتحادين القطري والخليجي على تهنئة الكويت برفع الإيقاف وقال «إنها مناسبة سعيدة لنا جميعا كخليجيين ونحن نبارك لكل الكويت.. وعلى رأسهم الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجميع الشعب والأسرة الرياضية والكروية في الكويت».

قناة الكأس: خليجي 23 في الكويت

وأعلنت قناة الكأس القطرية في نشرتها الإخبارية عن إقامة خليجي 23 في الكويت.